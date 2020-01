Siguen hurtos en la zona centro

Un aproximado de cuarenta mil pesos fue el monto que amantes de lo ajeno robaron a comerciantes de la calle Allende en Salamanca, esto ocurrido durante la madrugada de este viernes.

Margarita Rodríguez, una de las afectadas informó que al llegar al lugar se percató de que las chapas fueron forzadas, que había vidrios rotos y destrozos en la propiedad pues todo en el lugar estaba desordenado.





Las chapas fueron forzadas, había vidrios rotos y destrozos en la propiedad.





Entre los objetos que se robaron están aparatos eléctricos, dinero en efectivo e incluso se llevaron los regalos de Navidad que la propietaria tenía en el lugar, dando un monto de aproximado de 40 mil pesos en pérdidas.

“Se metieron en la madrugada a robar y no es la primera vez, pues ya hemos recibido hasta llamadas de amenazas, y no fue al único lugar que se metieron; en locales aledaños también entraron, afortunadamente no estábamos pues la vida es lo más importante”.





Lo robado es un monto de aproximado de 40 mil pesos.





Por lo que la propietaria pide a todas las personas tener mucho cuidado con sus pertenecías asegurar bien sus hogares y pide a las autoridades tener más vigilancia pues en las noches no hay presencia policíaca a pesar de ser la Zona Centro de la ciudad.