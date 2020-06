Siguen deportando a migrantes pese a pandemia

IRAPUATO, Gto.- Ni las deportaciones son detenidas durante la pandemia, pues a pesar de la alerta sanitaria, cada mes son regersados al estado alrededor de dos mil 100 migrantes, entre los cuales una parte vuelven por su voluntad y la mayoría porque los expulsaron de Estados Unidos.

Juan Hernández, secretario de Migración y Enlace Internacional de Guanajuato, dijo que con la contingencia sanitaria se esperaba un incremento en la deportación de migrantes tanto mexicanos como centroamericanos, esto debido a la falta de trabajo en Estados Unidos y al cierre de empresas por la pandemia.









Sin embargo, señaló que durante los meses de contingencia las cifras de deportaciones no se han incrementado, por lo que mantienen alrededor de dos mil 100 migrantes que regresan a su país cada mes, de los cuales mil suelen regresar por su cuenta y mil 100 de manera forzada por la policía migratoria.





A pesar de ello, el secretario de Migración y Enlace Internacional mencionó que las cifras no son del todo claras pero sí similares a los meses pasados, debido a que no ha habido suficiente comunicación entre los consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que al no tener a muchos trabajadores en su oficina, algunos trabajos se han retrasado.





Ahora en marzo, abril y mayo hay confusión, pero nos dicen los expertos que los números de deportados son muy similares, excepto en el turismo, eso sí disminuyó (...) pero las deportaciones siguen, siguen separando familias y las organizaciones de latinos de allá, nos notifican que son inhumanos los lugares donde están poniendo a los migrantes deportados que porque están en gran riesgo de ser contagiados de coronavirus.









Juan Hernández comentó que los migrantes que son deportados son recibidos por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, el cual recibe un gran porcentaje de las personas y mantienen comunicación con el Gobierno del Estado para que la Secretaría de Migración y Enlace Internacional de Guanajuato envíe dinero a los migrantes guanajuatenses para su autobús de regreso a la entidad y comida, mientras que los monitorean hasta que lleguen con bien a su hogar.

DATO: 2,100 migrantes regresan al mes, de los cuales mil por su propia voluntad y mil 100 son obligados a retornar.