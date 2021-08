Siguen buscando soluciones al problema del relleno sanitario

Habitantes de la comunidad de Buenavista de Valtierra que ha resultado seriamente afectada por los lixiviados que escurren del relleno sanitario, acudieron este martes hasta las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria V, en busca de soluciones al problema de que se siguen presentando.





Sigue sin haber soluciones en el relleno sanitario.





“Venimos a reportar lo mismo porque siguen sin hacer nada, cada día está peor, y queremos que alguien nos pueda ayudar. Con las lluvias siguen saliendo más lixiviados y es insoportable. Nosotros tenemos diario las ventanas cerradas para que esté olor no entré a nuestras casas porque no se soporta” dijeron.

Aseguraron que el temor de que los olores y los líquidos que emanan del relleno sanitario afecten la salud de habitantes y sobretodo de los niños que viven en la comunidad es latente, por ello buscan soluciones, pues no quieren que sus hijos batallen toda la vida con los problemas que genera el relleno sanitario.

Los habitantes señalaron que ya no creen en la actual administración pues les prometen que realizarán trabajos y no cumplen con ello.









“Es fecha que no hay nada, ellos nos han dicho que van a ir a limpiar la basura, dijeron que sería tres días por semana lunes, miércoles y viernes y no lo han hecho, no han juntado la basura, la reja que se venció no ha sido arreglada y los lixiviados ya están llegando al banco de tepetate que hay en la zona”.

Cabe señalar que el escurrimiento de lixiviados ya ha afectado tierras de cultivo, han muerto animales, sin dejar de mencionar los problemas de salud que presentan algunos habitantes de la zona y los malos olores que se generan, por lo que los habitantes de Buenavista han recurrido a diferentes instancias para buscar soluciones a este problema.