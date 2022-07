Sigue uso de bolsa de plástico, pese a prohibición

Pese a contar con un decreto que prohíbe el uso de la bolsa de plástico en el municipio de Salamanca desde 2020; el uso de este polímero continúa efectuándose, por ello,comerciantes piden más conciencia a la ciudadanía para evitar uso de este material de con la finalidad de mejorar el medio ambiente de Salamanca.

Con un costo de cinco o hasta 10 pesos por kilo por bolsa de plástico es lo que invierten locatarios para poder entregar los productos a la clientela que asiste tanto a las centrales de abastos como lo es el mercado Tomasa Esteves y el mercado Barahona.

El día de hoy a nivel internacional es el día internacional libre de la bolsa de plástico, en ese sentido, locatarios del mercado Tomasa Esteves exhortaron a la ciudadanía a no utilizar este tipo de objetos para transportar sus compras, las cuales causan un gran daño al medio ambiente municipal.

Teresa, locataria del mercado Tomasa Esteves, externó que “procuro comprar bolsa biodegradable, aunque en ocasiones el producto nos lo traen en bolsa de plástico y yo trato de darle otro uso, por ejemplo, el pollo me lo traen en bolsa grande y yo las lavo por si ocupo guardar mercancía y si no, las ocupo para la basura y no tirar tanta bolsa y de esta manera abonar en materia del medio ambiente y para no contaminar tanto”, explicó.

Aunado a ello, comentó que sería de gran beneficio que los clientes llegaran con algún recipiente para transportar sus mercancías. De igual manera, Alberto, locatario dedicado a la venta de productos del mar, comentó que “Cada año entregan bolsas para que la ciudadanía no utilicen mucha bolsa de plástico, nosotros siempre hacemos la recomendación a que porten su bolsa o tupper para que tengan que transportar su producto, y con ello se vería reducido el uso de esta bolsa de plástico”.

Por su parte,Moisés Rangel explicó “que lo que pasa es que la gente no tiene conciencia, la gente pide bolsa y si no se la da, es mala atención para ellos y se enojan y se van a donde les den, esto es pura basura, el gobierno no hace nada, sí, pondrá multas y todo, yo tengo un letrero en donde se prohíbe el uso de la bolsa de plástico, pero si no la doy, el cliente se va; pero mientras haya bolsa, la gente seguirá utilizándola”.

Por su parte, Maura Alicia Vázquez Figueroa, representante de Humanos por Amor a la Madre Tierra (HUAMAT), señaló la necesidad de efectuar campañas de concientización sobre los peligros que generan el uso de plástico y es la tarea en la que ha quedado a deber el gobierno municipal, sin embargo, no todo depende de ellos, sino también de la gente que se debe comprometer en el uso de bolsas ecológicas o recipientes amigables al medio ambiente

"Desde trienios pasados el gobierno municipal ha quedado a deber en la concientización de campaña contra el uso de bolsas de plástico, sin estas acciones no sirve de nada tener un reglamento, en dónde se castigue dicha actividad, además la sociedad debe de ser consciente del uso de bolsas ecológicas y de la separación de residuos", explicó.

Además, señaló que entre los efectos que produce el excesivo uso de bolsas de plástico, destacan afectaciones hormonales en la salud, hasta el desarrollo de diversos tipos de cáncer como la leucemia, además de contaminar a los océanos y ocasionar la muerte de especies marinas.

“Desgraciadamente el uso de bolsas de plástico continúa siendo una realidad, al principio se notó gradualmente la reducción de este material en tiendas departamentales y mercados municipales, sin embargo, a la fecha, solamente las cadenas comerciales respetan esta disposición, pues en lo que respecta a establecimientos más pequeños, esta reglamentación se ha olvidado” dijo.

Señaló que, ante la existencia de una normativa, las instancias correspondientes deben realizar las acciones que les corresponden, así como establecer las sanciones a los establecimientos y la población que efectúe el consumo de bolsa de plástico.

Reglamentación

La prohibición de bolsa de Plástico en Salamanca, se hizo oficial desde el 31 de agosto del 2020, luego de que se publicara en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato, en donde se señaló la revisión y actualización del Reglamento para la Protección y Preservación del Medio Ambiente para el Municipio, en el cual, se contemplan la aplicación de multas por el incumplimiento a la disposición que van de las 5 a las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Fue así, que el gobierno encabezado por Beatriz Hernández, avanzó en la modificación del reglamento de Medio Ambiente, adecuándose a las disposiciones efectuadas por el gobierno del estado de Guanajuato, al informar la prohibición en el uso de bolsas de plástico para empaque y consumo en la ciudad y de manera inmediata se exhortó a locatarios de los mercados Tomasa Esteves y Barahona, tiendas departamentales, así como centros comerciales a la sustitución de este polímero por artefactos amigables con el medio ambiente.

Se comprometen a retomar disposición

Por su parte, Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, representante de la Comisión de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, se comprometió a revisar y retomar el reglamento de la prohibición del uso de plástico, ya que dijo hace falta un estudio en donde se determinen los materiales que son o no biodegradables, así como conocer su regulación y las acciones a tomar.