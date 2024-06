Sigue sin aparecer Lorenza Cano buscadora de Salamanca

Tras cinco meses de investigación y tres búsquedas especializadas que se realizaron en el municipio de Villagrán, Lorenza Cano Flores continúa en calidad de desaparecida, luego de que fue privada de la libertad la noche del pasado 15 de enero de este 2024, la misma en que fueron asesinados su esposo e hijo; al respecto Alma Lilia Tapia, representante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos declaró que, tanto compañeras de la activista como sus familiares desean encontrar sus restos, ya que luego de poco más de 150 días la esperanza de encontrarla sin vida se ha desvanecido.

El pasado sábado 15 de junio, se cumplieron cinco meses de la desaparición forzada de Lorenza Cano; una activista que formó parte del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, busca a su hermano, desaparecido desde el año 2018; una madre buscadora que fue privada de la libertad, la noche del 15 de enero por un grupo armado que ingresó a su domicilio, donde asesinaron a su esposo y a su hijo, semanas después asesinaron a su yerno, esto obligó a la familia a abandonar su hogar, fueron desplazados.

, externó.La semana pasada, el colectivo de Salamanca, en conjunto con la, autoridades de la, realizaron una jornada de tres días de búsqueda, misma que no arrojó los resultados esperados, ya que las compañeras de Lorenza tenían la esperanza de dar con su paradero.

Lo último que se supo defue que tras ser plagiada fue llevada con rumbo a Villagrán, de ahí no se supo más de ella, miembros delhan levantado la voz por más acciones de búsqueda, por más información, aunque las colectivas temen que ya no sea localizada con vida Lorenza, tras el tiempo que ya ha transcurrido y no hay más indicios de ella, ya que laes la única instancia que cuenta con información sobre la investigación que permanece abierta.