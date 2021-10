Sigue minuto a minuto la feria de Hannover 2021

El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, aseveró que la ciudad de León Guanajuato cuenta con una apertura total a la internacionalización.

Aseveró que en Guanajuato la iniciativa privada camina de la mano con el gobierno y dijo que no existen divisiones sino objetivos en común.

"No es pensar igual, se trata de tener propósito comunes. Aquí no nos gusta que otros decidan por nosotros, nos gusta levantar la mano no estirarla", comentó.