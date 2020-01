Sigue la escasez de medicamentos

EI IMSS en salamanca continúa sin abastecer en su totalidad los medicamentos a los derechohabientes, así lo expresaron algunas personas quienes tienen hasta un mes si recibir su medicamento.

La señora Guadalupe argumenta tener ya 15 días que la traen dando vueltas para poder surtirle la Glibenclamida medicamento que utiliza para controlar la diabetes.

“Cada que vengo me dicen venga la otra semana, venga la otra semana y nada luego vengo a cita y el doctor me receta la misma, medicina que no hay “comento la señora Guadalupe.

Adriana quien tiene un mes que necesita surtir la Gabapentina, no le contestan o le cuelgan las llamadas a pesar de que el personal de farmacia fueron quienes le piden que llame.

“Tengo desde diciembre necesitando la medicina y no me la han surtido, hablo cada viernes y descuelgan el teléfono y no contestan, luego tengo que venir y en balde la vuelta “comento.

De igual manera la señora Margarita surtió parte de su medicamento, sin embargo la que utiliza para el dolor de la rodilla no le fue proporcionada, situación que ya no le es extraña pues es común que cada que surte medicina una o dos le hagan falta.

“Me falta el de mi rodilla pero siempre es así, tenemos que venir y venir hasta que llegue y a veces no llega y luego hay que volver a sacar citas para que te receten otra cosa”.

Es así como el IMSS en Salamanca presenta un escenario similar al de otras clínicas del país donde el desabasto de medicamentos es el pan de cada día para sus derechohabientes quienes tienen que esperar hasta meses para poder recibir su cuadro completo de medicamentos.