Sigue adelante Eduardo con el apoyo de sus familiares

Con fecha de 19 de septiembre del año pasado, a las afueras del restaurante bar “Barra 1604” se presentara un hecho de alto impacto en donde varias personas resultaron lesionadas y otras más lamentablemente perdieran la vida.

Dentro de las personas lesionadas, se encuentra Eduardo Everest, quien a sus 36 años de edad es músico de profesión, quien resultó con algunas lesiones que cambiaron drásticamente el estilo de vida que tenía anteriormente.





A un año de que se presentara este incidente, Eduardo Everest, comentó que ha logrado salir avante de sus lesiones, y ha vuelto a realizar eventos en donde ha realizado lo que más le gusta, el generar música.

“Actualmente me siento más tranquilo, más en paz, este proceso ha sido muy tedioso, he tenido altibajos, todavía no lo supero, pero me han dejado muchas enseñanzas a lo largo de este año; varios que estuvimos afectados en este tema, hemos estado saliendo avante de ello; de lo que yo recuerdo es que al abrir la caja y al ser manipulada explotó causando lesiones entre mis compañeros y conmigo”, detalló.





Everest detalló que este día, a un año de lo acontecido el apoyo de su familia y amigos, ha logrado salir delante de sus lesiones, además su motivación de volver a realizar la música y el gran apoyo de los médicos ha logrado continuar con su vida.

“Ya no tengo ningún dolor, pero no quiere decir que esté bien todavía necesito una operación en mi oído, ya estoy en proceso, en lo de mi ojo, todavía tengo que esperar a que me quiten las puntadas del trasplante de cornea, en mi brazo todavía tengo un pedazo de madera, pero afortunadamente no corre en riesgo mi vida, mi voz que era lo que me preocupaba ya la recuperé porque me deja continuar con mi trabajo, que es lo que me gusta”, explicó.





El salmantino detalló que sintió un cúmulo de emociones tras volver a realizar lo que más le apasiona que es el crear y deleitar a los asistentes con la realización de música. Eduardo Everest, detalló que en esta segunda oportunidad que tiene de vivir se enfocará en estar más enfocado en su familia y volver a disfrutar de los escenarios y poder vivir sin miedo.