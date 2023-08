Siete robos a escuelas son reportados durante vacaciones

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Durante el período vacacional de verano se reportaron siete robos a escuelas públicas, informó el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza. Dijo que a la dependencia le corresponde presentar la denuncia a las autoridades competentes y ellas serán quienes inicien los procesos respectivos.

En la entrevista, señaló que el reporte que se tiene es que fueron en siete planteles donde se cometieron daños por la introducción de los delincuentes, pero afortunadamente fue mucho más bajo en relación a los registrados en años anteriores y se tuvo una disminución importante.

Se interpondrán las denuncias ante las instancias correspondientes.

El funcionario estatal manifestó que gracias al respaldo que han dado los padres y madres de familia “se han organizado, yo creo que son de las ganancias pos pandémicas porque tenemos más contacto con ellos y eso ha sido en beneficio del cuidado de las escuelas”.

Destacó que es complejo contratar personal eventual de seguridad para resguardar los planteles educativos públicos de la entidad, porque se cuenta con diez mil 400 escuelas en todo el territorio estatal y es una cantidad muy importante, por lo que se apela al cuidado comunitario para que los padres de familia los apoyen en este caso.

Hernández Meza manifestó que todo aquéllo que sea en beneficio del cuidado de las escuelas y de los estudiantes, para el sector educativo será bienvenido.

El secretario de Educación menciono que los hurtos que se tuvieron no fueron cuantiosos “no tenemos mucho que nos roben en realidad, casi siempre es el cable, los destrozos en ese sentido porque se ha estimado que los aparatos se los distribuyen los maestros para poder resguardarlos en sus propias casas, realmente no son robos de alto nivel, simplemente es no entender porque alguien roba ese templo de la educación”.

Mientras tanto, la SEG ya se reportó lista para recibir a miles de alumnos del nivel básico de preescolar, primaria y secundaria a partir del próximo lunes 28 de agosto del presente año.