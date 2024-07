'Si yo no la libro, síganlo buscando' Miriam Ramírez

El cáncer de mamá, ha limitado a Miriam Jaqueline Ramírez de 29 años de edad, a continuar con su labor como buscadora que pertenece al Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quién solicitó el apoyo de la ciudad para obtener los recursos suficientes para su tratamiento y también hizo un llamado a la Secretaría de Salud de Guanajuato.





Miriam, se integró a las brigadas de búsqueda con la intención de encontrar a su padre Juan Manuel Ramírez Ramírez de 45 años de edad, quien permanece desaparecidos desde 2019, sin embargo, luego de que fue diagnosticada con cáncer de mama hace casi un año, toda esperanza de seguir con las pesquisas en campo se esfuma y con ello, toda esperanza de encontrarlo.

“Estoy aquí (colectivo) porque mi papá está desaparecido tiene 5 años, los cumplió en marzo y ahorita que estoy enferma no he podido continuar con la búsqueda, yo le decía a la señora alma si yo no la libro no me lo dejé solo, sígamelo buscando, porque, era lo único que yo quería encontrar a mi papá y a la parar seguir luchando por mis hijos porque pues ahorita están que están muy chiquitos para quedarse solos”, manifestó.





Desde que fue diagnosticada con cáncer, Miriam ha demostrado una valentía y una determinación incansables en su lucha por la vida y el bienestar de sus tres hijos: Alan Josafat, Lían Alexander y Emily Saray.

Durante una de sus sesiones de quimioterapia, incluyendo un paro respiratorio, pero ha continuado con su tratamiento, mostrando una resiliencia admirable, a pesar de ello, pide el apoyo de la población para continuar con su tratamiento.









Para aquellos interesados en brindar su apoyo, pueden contactar directamente a Miriam al número 464 110 59 65 o realizar donaciones a su cuenta de BanCoppel: 41 69 16 14 43 79 47134.

El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, aprovechó la afluencia de este domingo y realizó actividades de boteo para apoyar a su compañera, así como una cadena de oración para que ella pueda recibir toda la atención necesaria.