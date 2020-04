Si tiene síntomas del virus, a dónde acudir

Ahora que Guanajuato entró en la fase más crítica de la pandemia de coronavirus, la pegunta recurrente es: “¿Qué hago si tengo síntomas de enfermedad respiratoria?”.

El Dato...

Hay 1,700 camas censables disponibles para hospitalizar a pacientes con Covid-19.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, cuando una persona presente dificultad para respirar, tos, dolor de cabeza o garganta, malestar general, estornudos, dolor muscular y fiebre, lo recomendable es comunicarse a los números 800 627 25 83, 800 0044 800 o al chat de atención de la página coronavirus.guanajuato.gob.mx y deberá permanecer aislado hasta que las autoridades sanitarias se comuniquen con la persona para darle las indicaciones correspondientes.

Sin embargo, también puede acudir a su centro de salud más cercano, donde se le orientará sobre el proceso a seguir, para ver si es factible aplicarle la prueba al paciente.





Sólo 20% de las personas con coronavirus requiren hospitalización.





Una vez que se determine que sí se le va a aplicar la prueba, la persona deberá permanecer aislada en su domicilio y es que 80% de los casos detectados de Covid-19 no requieren de hospitalización y pueden recibir un tratamiento ambulatorio, es decir, desde su casa, aunque en caso de ser necesaria la hospitalización, serán las mismas autoridades sanitarias las que determinen hacia dónde será canalizado.

El Dato...

80% de las personas con coronavirus no requieren hospitalización.

Las personas que son detectadas con coronavirus deben estar aisladas por 14 días para ver su mejora; es importante que durante ese periodo se le tome la temperatura diariamente, así como observar los cambios de coloración en sus uñas, labios y manos, así como si su habla es de forma incoherente y si esta desorientado; si la temperatura sube o presenta alguno de los síntomas mencionados, hay que acudir a la unidad médica indicada, con las medidas higiénicas esenciales como el uso obligatorio de cubrebocas en el paciente y tomar una distancia de una persona a otra, así como evitar el uso de transporte público y evitar cualquier contacto físico.

Es importante, también, que el paciente cuente con su propia habitación ventilada, sanitizar los objetos que el paciente usó como el inodoro y epreferencia que todo lo que use sea sanitizado y lavado a parte del resto de los objetos de la casa.

Sin embargo, si en ese periodo no desarrolla más síntomas o si los que tenía pudo sortearlos, se considera como un caso recuperado; si se agrava la situación, entonces sí se procede a su hospitalización; hay hasta el momento 20 personas hospitalizadas.

El Dato...

Los teléfonos 800 627 25 83 y 800 0044 800 son las primeras líneas de contacto para ver si se le aplica o no una prueba para detectar o descartar coronavirus.

Por ahora, todos los hospitales con áreas de urgencias, quirófanos y terapias intensivas están habilitados para recibir a pacientes con Covid-19, pues de acuerdo con Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, hubo una reconfiguración hospitalaria tanto en los nosocomios del sistema estatal de salud como en los federales, donde las cirugías no urgentes o las citas médicas que tampoco sean de urgencia serán pospuestas, para dar prioridad a los pacientes con Covid-19 que requieran hospitalización, pues se tiene estimado que en las próximas dos semanas pudieran haber hasta 600 hospitalizados por coronavirus de manera simultánea.

El Hospital de Cuidados Críticos de Salamanca es a donde serán canalizados los pacientes en una primera instancia y si éste llegara a saturarse, se tienen listos otros nosocomios, como el Hospital de Atención de Covid-19, ubicado en León; en el estado hay hasta mil 700 camas censables que pueden ser utilizadas para hospitalizar a pacientes.

Y es que según Daniel Díaz Martínez, toda persona con síntomas de enfermedad respiratoria deberá aplicársele la prueba para detectar o descartar coronavirus, pus la curva de contagios comunitarios es más alta, además de que el periodo de influenza estacionaria prácticamente terminó, por lo cual todos los casos se convierten en susceptibles de análisis.

No obstante, la recomendación sigue siendo el quedarse en casa, pues aunque una persona sea detectada con coronavirus, no necesariamente debe ser hospitalizada, por lo cual el aislamiento para romper la cadena de contagios es igual de efectivo si se es o no portador del virus.