“Si no muero por el virus, sí de hambre”

Las “Marías” no son ajenas a la crisis económica derivada de la propagación del Covid-19, ya que se ven obligadas a deambular por las calles de la ciudad sin ventas y sin que comer, teniendo a veces que migrar a otras ciudades como Irapuato, Celaya y Silao, donde resienten menos el “descalabro” de la falta de ingresos, para vender las muñequitas Ar Lele que ellas mismas confeccionan.

Ana, quien es originaria de Santiago Mezquititlan, Querétaro, ascendiente de la cultura otomí, tiene dos hijos y confecciona las Ar Lele, muñequitas de trapo con vestidos típicos de las culturas ancestrales en México.

Aunque es originaria del estado de Querétaro, radica en Salamanca desde hace 12 años y es una de las “marías”, que viaja a varias ciudades para ofertar su producto.

Manifestó que, para ella no es una opción quedarse en casa, pues, dijo, “si no muero por el virus, me muero de hambre”.





Ana es originaria de Santiago Mezquititlan, Querétaro, pero desde hace tiempo vive en Salamanca / Fotos: Sanjuana Medrano | El Sol de Salamanca.





Aun así, ella continúa trabajando, pues, dijo, nadie le llevará a ella y a sus dos hijos de comer, además, “yo no me puedo aislar, ya que nadie me va a dar dinero para comer ni para darle a mis hijos”.

Asimismo, destacó que con lo que sale de la venta de las muñecas, ella tiene que pagar agua, renta y Luz, por lo que quedarse en casa no es una opción, su misma situación la obliga a andar por las calles.

Ana, tiene puesta la fe en Dios y confía en que, mientras este bajo su protección, no contraerá el virus y afirma: “Dios nos va ayudar para que esa enfermedad no nos dé, estamos bajo la protección de Dios, yo siempre salgo a trabajar, confiando en él”.

Las Ar Lele son muñecas con rasgos característicos otomíes, de pueblos y comunidades indígenas de la región del Bajío, con antecedentes prehispánicos, sin embargo se comenzaron a comercializar con éxito después del levantamiento en Chiapas.

Ante la contingencia sanitaria del Covid-19 y la emergencia económica, las ventas han caído drásticamente y Ana no tiene ya ingresos para subsistir.

Vestida de blusa de cuello alto y falda azul, casi pasa desapercibida como una de las “marías”, típicas de la cultura prehispánica, de no ser por sus muñecas Ar Lele.





Además también elabora bonitos llaveros.





Ar Lele, cuyo significado es “bebé” tiene se referencia a partir de la Conquista de México y antes, y su fabricación se ha extendido prácticamente a todos los estados de la república.