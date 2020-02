Servicios médicos siguen operando

Carmen Arizdey Rojas Hernández, actual presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, comentó que con el modelo del INSABI se pretende integrar a todas las personas a lo que es la atención de los servicios médicos.

Además, mencionó que esta atención en la que se integra a todas las personas a los servicios médicos, comenzó originalmente con el seguro popular y así seguirá operando, pero la Secretaría de Salud no está cerrada en atender a todas las personas que necesiten de algún tipo de servicio.

“Dentro de lo que se está manejando por el momento con el INSABI, es que cuando acudan a recibir su atención médica, lo único que se les solicita es una carta de no afiliación que esa se las otorgan en las oficinas de secretaria de Salud, ya sea en el hospital general o el CAISES Salamanca” dijo la directora del colegio de médicos.

Hasta el momento no ha cambiado nada en el sistema de salud, las personas que tienen su póliza acuden a la atención con ella y las que no nada más se les solicitan su carta de no afiliación y su credencial del lector y todo el servicio seguirá siendo gratuito, así lo comentó Carmen Arizdey Rojas Hernández.

Esto a raíz de que la semana pasada circulara la noticia de que Guanajuato se adhería al INSABI, misma que fue desmentida y aclarada por el gobernador al explicar que no habrá adhesión, pero que el servicio médico si se brindará a todos.