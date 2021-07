Sería un desastre la tercera ola de Covid

Una tercera ola de contagios de Covid-19 sería desastroso para el comercio local, señalaron vendedores de la zona centro, quienes además aseguraron estar a la expectativa ante posibles modificaciones a los protocolos y las restricciones sanitarias.

Francisco Conejo, quien es comerciante de cosméticos, accesorios y artículos de temporada, señaló que una tercer ola de contagios por Covid-19 no la podrían soportar, pues todo lo que conlleva un incremento en los contagios como restricciones en los aforos, suspensión de actividades y sobre todo el temor de los ciudadanos sería devastador para que sus ventas.

“Sería un desastre otra ola de contagios, no nos hemos podido recuperar de este año de pandemia, algunos tuvimos que cerrar durante el punto más fuerte porque no éramos comercios esenciales y muchos no pudieron volver y los que sí regresamos lo hicimos con deudas y problemas económicos, por eso no aguantaríamos si regresan las restricciones”.





Por su parte Mario Serrano, comerciante de alimentos, dijo que aunque él no cerró en la etapa álgida de la pandemia por ser un negocio de primera necesidad, la restricciones le repercutieron pues la baja afluencia de gente solo le daba para volver a surtir y estar al día, por lo que al igual que otros comerciantes opinó que una tercera ola de coronavirus acabaría con su economía.

Hasta este martes Guanajuato ocupa el quinceavo lugar en casos activos de coronavirus a nivel nacional con el 1.6%. Mientras que en Salamanca de acuerdo al reporte de la Secretaria de Salud en dos días se han registrado 12 nuevos casos positivos, llegando a un total de siete mil 046 casos confirmados.