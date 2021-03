Será un calvario si se relajan medidas

“Esperamos que esta Semana Santa no se vaya a convertir en un calvario por el exceso de movilidad”. Así lo señaló el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien llamó a la población a no relajar las medidas sanitarias, pues de cada una de las personas del estado depende evitar que haya un rebrote de contagios en los próximos días.

“Hay un acuerdo para mantener aforos a no más allá del 60%, no bajar la guardia y mantener todos los protocolos, el lavado de manos, la sana distancia, la toma de temperatura y no rebasar los aforos, hay que respetarlos y como ciudadanos hay que ser muy responsables, no exponernos, ya vimos lo que pasó en diciembre, no queremos eso vuelva a pasar en Semana Santa, el semáforo no es verde, es amarillo y es amarillo con alerta, entonces podemos tener un retroceso si las personas relajan todas estas medidas”, advirtió el Secretario de Salud de Guanajuato durante su participación en la televisora estatal TV4, para informar el panorama de la Covid-19 en la entidad.

Daniel Díaz Martínez añadió que aún no se ha logrdo superar la pandemia, por lo que “no podemos echar las campanas al vuelo todavía”, pues incluso señaló que la vacunación aún es lenta, pues apenas se vacunaron a poco más de 150 mil personas y que hay en proceso inmunizar a otras 37 mil, lo cual aún coloca lejos al estado de la meta para tener una inmunidad colectiva y que para ello se requiere al menos tener vacunada al 80% de la población, es decir, unos cuatro millones de personas.





No bajar la guardia y seguir respetando las medidas permitirá avanzar en el semáforo.





El Secretario de Salud de dijo que a un año del inicio de la pandemia en Guanajuato, ya son cerca de 900 millones de pesos los invertidos en la atención de la misma, desde la creación de un hospital exclusivo para atención de pacientes Covid, la adquisición de un hospital móvil, el fortalecimiento de 44 hospitales, así como la contratación de más de mil 200 compañeros adicionales, por lo que todo ese esfuerzo no debe ser echado en saco roto y por ello llamó a la población a protegerse para evitar una tercera oleada, como ha sucedido recientemente en otros países del mundo.

No viajen por vacunas

En lo que respecta a la nueva jornada vacunación de la Covid-19 que será en seis municipios, Daniel Díaz Martínez llamó a las personas de otros municipios a no viajar por dosis, pues en algún momento las vacunas llegarán hacia sus municipios.





Muchas personas salieron durante el fin de semana largo y la movilidad aumentó.





“No deben trasladarse personas de otros municipios, porque estamos dejando sin la oportunidad de vacunar a los adultos mayores residentes de estas localidades”, señaló.

A partir del martes, la vacunación será en los municipios de cámbaro, Romita, Villagrán, Huanímano, Jaral del Progreso y Jerécuaro, en donde serán aplicadas 37 mil 200 vacunas del laboratorio Sinovac al mismo número de adultos mayores de esas ciudades.