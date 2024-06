“Ser paramédico representa un sentimiento de servir y ayudar a quien más lo necesita”: Candelas Ruvalcaba

Un sentimiento de ayuda y poder ayudar a quienes más lo necesitan sin poder esperar nada a cambio, es el sentimiento que tiene Gerardo Candelas Ruvalcaba, quien ha trabajado alrededor de 40 años como voluntario de la Delegación de Cruz Roja.

“Este día nos recuerda la importancia de estar en una institución como Cruz Roja, este día conmemoramos este día porque fue un parteaguas cuando inició el movimiento internacional de Cruz Roja por parte de Henry Dunant, tras una batalla en Italia y se dio cuenta que no había atención a los heridos de la guerra, y esto nos recuerda la satisfacción de ayudar a la gente y prestar el servicio cuando lo necesitan, siempre con una causa humanitaria y dispuestos a dar lo mejor que tenemos para ayudar a los demás”, señaló Gerardo Candelas Ruvalcaba, paramédico y presidente del Patronato de la Delegación de Cruz Roja de Salamanca.

El titular de la Delegación de Cruz Roja señaló que ante sus 40 años de servicio como voluntariado se ha enfrentado a situaciones difíciles en donde en algunas ha sido algo complicado el poder atender algunas emergencia, sin embargo indicó que hay otras acciones que llenan de alegría al momento de atender alguna situación de emergencia.

“En mi caso, yo tengo 40 años como voluntario en la Cruz Roja y para mí significa un sentimiento de servir y ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. A lo largo de estos 40 años de voluntariado, lo más difícil para mí ha sido atender algunos servicios por el hecho que se presenta, pero en ocasiones hay momento en donde uno dice que ya no puede, pero lejos de ello, la satisfacción de entregar a alguien con vida, rescatar a alguien de una situación es lo que nos motiva y este es el motivo que tenemos algunos de la generación, que era el poder ayudar sin esperar nada a cambio. Esto es mi vida, siempre he sido voluntario pero no dejaría de elegir de nueva cuenta esto”, señaló.

Candelas Ruvalcaba comentó que se ha tenido una evolución con respecto a la situación que se tiene ante la falta de respeto a ellos como socorristas. Añadió que el interés por parte de la ciudadanía ha sido menor para formar parte de la Delegación de Cruz Roja.

“Hemos tenido una evolución, la vida ha cambiado, la ciudad ha crecido, los problemas son diferentes y sí hay unos cambios hacía dentro de la institución porque hay mayor preparación, profesionalización de los servicios y en la actualidad los que están dentro del área de socorros tienen una capacidad mayor y con mayores recursos para prestar los servicios; desgraciadamente es menor el interés de las personas por dar un servicio voluntario y esto implica no esperar nada a cambio y cuando nosotros venimos a dar un servicio por ayudar a alguien más es lo que debería de mantenerse en este tipo de situaciones”, comentó.

Ante la disminución por parte de la participación de la ciudadanía, sin embargo los que llegan a involucrarse a la delegación de Cruz Roja forman un sentido de identidad fuerte con respecto a la Delegación de Cruz Roja.

Actualmente dentro de la Delegación de Cruz Roja se tiene una flotilla de 80 elementos socorristas certificados como Técnicos en Urgencias Médicas y Paramédicos mientras que en la escuela de formación se encuentran 25 personas recibiendo capacitación.