Estará tres meses en prisión preventiva

León, Gto.- Tras ocho horas de audiencia virtual, un juez de control dictó la vinculación a proceso penal en contra de Luis Jair de Jesús 'N', por homicidio calificado e intento de homicidio.

Policiaca Hoy se define situación legal del presunto homicida de Vanderkam

Durante la audiencia realizada desde la una de la tarde en los juzgados cívicos de oralidad penal de la Fiscalía General del Estado, ante el Juez Antonio Martínez, se vaciaron las pruebas tanto del Ministerio Público como de la defensa del imputado, mismas que provenían de testigos y de algunas videograbaciones recabadas a lo largo de las semanas.





DOS VEHÍCULOS FUERON INVOLUCRADOS

Como parte de la audiencia se mencionó que, al momento de la agresión armada donde el activista leonés perdió la vida, se encontraba la participación de un vehículo Chevrolet Beat en color gris con placas del Estado de México, el cual tenía una calcomanía del Demonio de Tasmania en la parte posterior, mismo desde el que los presuntos responsables del ataque dispararon en contra de Vanderkam y de un joven menor de edad.

Por parte del ministerio público se realizó las investigaciones pertinentes, donde lograron recabar cerca de 17 videograbaciones de lugares cercanos a lo ocurrido y la ruta que los presuntos responsables tomaron para huir.

Donde identificaron que este vehículo señalado anteriormente había llegado hasta la calle Tlaxcala, posteriormente una camioneta, junto con más sujetos, llegó hasta donde se encontraba el Beat, Incluso se mencionó que algunos testigos advirtieron a los Policías Ministeriales, que se sustrajo algunos elementos del automóvil y fueron dejados en una camioneta.

Esta última abandonada en una pensión con razón social "La Merced", en la que luego de las investigaciones se localizaron dos armas de fuego, las cuales tras ser examinadas en los laboratorios se determinó que fueron utilizadas en el homicidio del activista.

En cuanto al vehículo Beat, este fue encontrado abandonado en Los Tepetates, mismo que coincidía con las características mencionadas en el homicidio de Adolfo, dicho vehículo fue localizado con las puertas abiertas y una vez que fue examinado por la Fiscalía, lograron obtener un castillo percutido en los asientos traseros.





UN ARMA CON ANTECEDENTES

Así mismo, en la audiencia por parte del Ministerio Público, se aseguró que una de las dos armas aseguradas, había sido utilizada en dos hechos delictivos diferentes a los del activista en la ciudad de León.

Debido a que se trataba de dos armas, se presume la participación de dos sicarios, aunque no se señaló de una tercera persona, se dejó entrevisto que dos personas podrían haber disparado desde el interior del carro mientras una tercera conducía. Aunque esto no quedó claro durante la audiencia, puesto que el Ministerio Público continuará con estas investigaciones.





INTENTÓ HUIR

Así mismo, a versiones de uno de los testigos entrevistados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), este señaló que el inculpado había mencionado: "Ya me torcieron, me voy a desafanar, para no ser atrapado".

Posteriormente, la Fiscalía obtuvo información de que el 25 de noviembre, a través de las cámaras de la Central Camionera, se observó a un hombre que cumplía con las características de Luis Jair de Jesús 'N', el cual había adquirido un boleto hacia la Ciudad de México.

Aunque no se señaló si este abordó el camión, se destacó que al día siguiente se logró su detención tras un cateo en la colonia Bellavista.

Tras cumplimentar la orden de aprehensión, el Agente del Ministerio Público puso a disposición del Juez de Control al presunto homicida y presentó elementos de prueba recabados por el grupo de trabajo comisionado por el Fiscal General.

Local Zamarripa Aguirre, informó que fue más de un involucrado en el asesinato de Vanderkam

Dichas pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público y los argumentos que las hacen convincentes son de tal calidad, que han sido asumidas por la autoridad judicial a cabalidad, por lo que ha determinado la vinculación a proceso penal del inculpado.