Semana Santa no es para hacer fiesta

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, llamó a la feligresía a vivir la Semana Santa de manera espiritual, pues dijo que el sentido de la temporada es recordar la Pasión de Cristo y no de hacer fiestas o salir de vacaciones, sobre todo porque no hay condiciones sanitarias que indiquen que se ha logrado contener a la pandemia de Covid-19.

Así Lo Dijo...

“Si hacemos desmanes, si hacemos fiestas, si salimos a la calle, no a lo que se necesita, sino despreocupadamente, vamos a volver otra vez a grandes concentraciones de enfermos y enfermedades”.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz dijo que se tiene que aprender de la experiencia, para que o suceda lo que pasó en diciembre y enero, donde los contagios se dispararon y donde hubo la muerte de muchas personas a causa de la Covid-19, por el relajamiento de las medidas sanitarias que hubo en ese tiempo.

“A mí me duele porque he visto a gente morir, así literalmente, hablarles poquito antes de morir y están en una soledad, en un dolor grande, en una impotencia y que ahora lo tomemos alegremente como si nada pasara, se me hace difícil.

“No sugiero que vivamos en angustia, pero que sí tomemos los cuidados en esta Semana Santa y esto nos ayuda mucho porque son días de reflexión; si nos ponemos a pensar en el Cristo silencioso que toma su cruz, si lo reflexionamos y lo tomamos en nuestra casa, yo creo que tendremos otra forma de vivir la Semana Santa”, dijo el Obispo de Irapuato.

El Obispo de la Diócesis de Irapuato comentó que incluso tuvieron una reunión con la Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo para hacer un llamado a que no hubiera festejos, a lo que refirió que los templos han cumplido con las normas sanitarias, el problema es afuera de éstos donde se ve el relajamiento de las medidas.









“Tuvimos reunión con la nueva Secretaria de Gobierno y le decía eso, invitaba a las celebraciones nuestras, que tuviéramos cuidado y yo le decía esto mismo, que creo que las celebraciones están si no a la perfección, pero más o menos cuidadas y afuera vemos mucho ruido, mucha despreocupación, así que invitaría a darle este sentido espiritual a la Semana Santa y vivir más espiritualmente la Semana Santa”.





Programa virtual de Semana Santa





La Diócesis de Irapuato compartió el programa de la Semana Santa y el Jueves Santo, a las 10 de la mañana, será la Misa Crismal sólo con sacerdotes, pero podrá ser seguida a través de la página del Obispo Enrique Díaz Díaz o del Semanario Emaús, el órgano informativo diocesano.

Alas 5 y 7 de la tarde habrá otras dos misas el Jueves Santo, la primera presidida por el Obispo Enrique Díaz y la segunda por sacerdotes y done habrá cupo limitado, aunque también podrá ser seguida por redes sociales.

Para el Viernes Santo se llevará a cabo el Viacrucis vía redes sociales de la Diócesis de Irapuato, mientras que a las 5 de la tarde se llevará a cabo la Adoración de la Cruz, la cual también podrá ser seguida por las redes sociales diocesanas.

El Sábado Santo será llevada a cabo la misa de vigilia pascual a las 6 de la tarde con sacerdotes y a las 8 de la noche con el Obispo de Irapuato y también todas podrán ser seguidas por redes sociales.