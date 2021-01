Semáforo rojo se mantendrá durante febrero en Guanajuato

El semáforo rojo permanecerá durante febrero en Guanajuato. Así lo informó el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien señaló que debido al incremento de casos, defunciones y de la ocupación hospitalaria, el semáforo rojo permanecerá por lo menos una semana más y éste estará vigente del primero al siete de febrero.

Además, dijo que durante la rueda de prensa del viernes serían anunciadas nuevas restricciones para evitar la movilidad de personas, dado que ésta aún se mantiene para realizar actividades no esenciales.

¡Atención! Continuamos en #SemáforoRojo refuerza las medidas, #LavaTusManos #QuédateEnCasa #CuidaLaSanaDistancia.

Tú como nuestro amigo Dani Calderón jugadora de la Liga Femenil del Club de Fútbol León, cuida tu salud usando correctamente el #Cubrebocas ¡Vamos Guanajuato! pic.twitter.com/U5A4gfzFHJ — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) January 26, 2021

“En función del incremento de casos, de defunciones y de la ocupación hospitalaria debemos seguir en semáforo rojo; lo que estamos incrementando son las restricciones, que a veces no le gustan a muchas personas, desde luego porque se afecta más el tema económico, pero necesitamos identificar los sitios de mayor aforo, que se regule también el comercio formal y el informal, ahí nos estamos apoyando con los alcaldes y con los ayuntamientos y con las personas que deben hacer consciencia de no acudir a eventos sociales, no ir todos al tianguis, porque esto es lo que está ocasionando más casos” , dijo el Secretario de Salud durante su participación diaria que tiene en la televisora estatal TV4, para informar el panorama de la pandemia de Covid-19 en el estado.

Daniel Díaz Martínez explicó que Guanajuato mantiene un nivel de positividad de 60%, es decir, que de cada 10 pruebas que realizan a casos sospechosos, seis resultan positivos. Además, dijo que actualmente hay más de cinco mil casos activos, es decir, que adquirieron la enfermedad en los últimos 14 días.