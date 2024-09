Seguridad y desapariciones, los pendientes de AMLO: Obispo

El obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que hay muchas cosas pendientes que dejó el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, principalmente el tema de la seguridad y las desapariciones forzadas.





El obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.





En conferencia de prensa, mencionó que si bien el gobierno actual ha tenido acciones positivas, no es correcto que afirmen que han cubierto y atendido todos los temas de necesidad que tienen las y los mexicanos.

“Varios comentaristas han dado muchas opiniones que preocupan por este triunfalismo, se dice que se han superado todas las dificultades, indudablemente debe haber logros, sin embargo, no podemos decir que es un informe objetivo, todo lo que hemos escuchado estos días duele el no reconocimiento de las víctimas en la no escucha de los problemas en la autosuficiencia de un gobierno.





“Cuando se dice que avanzaron en todos los rubros, no es cierto, hay mucha gente contenta y que bueno que se han tomado en cuenta a marginados y se les apoya, se entiende que el pueblo esté agradecido por estas tareas, pero también estamos preocupados por la situación de violencia”.

Recordó que la solución jamás será ignorar lo que está sucediendo y ocultar datos, porque son problemáticas que le duelen a la ciudadanía, tras tanta violencia.









“La solución nunca va a ser ignorar y decir que esos datos no son ciertos, el dolor de la gente es cierto, la ausencia de los seres queridos, los homicidios son ciertos y se tiene que luchar contra todo este sistema de corrupción, impunidad y criminalidad que hay en nuestra patria”.

Enrique Díaz afirmó que el nuevo gobierno deberá gobernar y escuchar a las y los mexicanos, que todos puedan expresar las necesidades y escuchar y mejorar las cosas que en la actualidad se están viviendo.









“Quedan retos muy grandes como compartir la autoridad con los demás, como solucionar el problema de la seguridad, como ir a las raíces de la pobreza, que sea más cercana al pueblo”.

Con respecto al tema de las desapariciones forzadas, expresó que simplemente al escuchar el dolor de una familia que no sabe si su ser querido está vivo o no es imposible ignorarlos, por ello exhortó a las autoridades que tomarán posesión de sus puestos laborales, que atiendan a estas personas, y que las búsquedas sean más efectivas y se les dé seguimiento.