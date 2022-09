Seguirán empresarios apoyando a órganos ciudadanos

Ante la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte de la reforma que busca para eliminar los órganos autónomos; el presidente COPARMEX Irapuato-Salamanca, Daniel Matus, dijo que como sector empresarial llevan años defendiendo a los organismos públicos ciudadano, ya que son organismos que forman parte de la representación de la democracia del país.

El empresario, destacó que desde la presidencia de la República no se han dedicado a otra cosa más que atacar, asfixiar y recortar presupuesto a organismos autónomos ciudadanos al señalar que se trata de una democracia que no funciona y es muy cara.

Además, indicó que como sector empresarial se mantienen a favor no solamente al INE, sino también de otros institutos como los observatorios ciudadanos de Salamanca e Irapuato, que son organismos ciudadanos y liderados por la misma población, a los cuales ningún partido, políticos y gobernantes van a querer defender, al brindar información real de lo que sucede en el país.

“Desde la presidencia de la República casi todos los días se ataca y se trata de cortar, asfixiar y quitarle presupuesto a una democracia, que dice el presidente de México no funciona y es muy cara, no sé cuál sea el precio de la democracia, si no gastar implica que sepamos con anticipado quién va a ganar las elecciones es muy grave, por lo que estamos defendiendo al INE a través de una campaña permanente a favor de la democracia”, explicó.

El sector empresaria no es el único que se opone a la iniciativa de eliminar los órganos autónomos como parte de la iniciativa plantada por el presidente de la Republica, sino que en defensa de este tipo de instituciones han salido algunos analistas políticos que consideran inapropiada esta propuesta al tratarse de un decreto que atenta contra la democracia de los mexicanos.

El pasado mes de noviembre los diputados de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, aprobaron la reducción de 8 mil millones de pesos para órganos autónomos, en donde algunas de las entidades que resultaron más golpeadas fueron El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial, situación que desencadeno una serie de críticas al interior del INE, entre las que destacaron que se trató de una estrategia para desarticular al órgano de cara al proceso electoral de 2024.