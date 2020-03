Seguirán con actividades comerciales

Diversos sectores del comercio local son coincidentes al afirmar que las ventas han disminuido hasta en un 90 % y que, factores como la inseguridad y el Covid -19, pone en juego su permanencia. Las próximas dos semanas serán definitorias para conocer cuántos negocios permanecen funcionando.

Algunos comerciantes mencionaron que seguirá con sus actividades normales pues las ventas han mermado hasta en un 90 % don Santiago quien se dedica a la venta de pollos dijo “Seguiré abriendo porque somos comerciantes que vivimos al día, invitamos a la gente que nos llame nos pidan la mercancía y se las enviamos estamos buscando alternativas para que las ventas sigan e invitar a la gente que compre en los mercados ocales, porque de aquí dependemos Santiago Cornejo comerciante”

Amador Camacho quien vende jugos y malteadas informo “La disminución en las ventas se ha marcado más desde la pandemia de covid 19, estamos aguantando yo ciento que si cerramos creamos más pánico, seguiremos trabajando mientras no exista una notificación oficial, trataremos de implementar medidas higiénicas para prevenir cualquier contagio”

Algunos otros comerciantes argumentan no tener otra opción de trabajo pues aunque no quieran tienen que seguir “Seguiremos vendiendo, tenemos que comer, y nuestro único ingreso es la venta de fruta, no podemos quedarnos en casa sin hacer nada, esperemos que la gente salga mínimo a comprar las cosas básicas y apoyar al comercio local “Explico Ramiro García.

De esta manera comerciantes seguirán con sus actividades normales, invitando a la población a que siga consumiendo y que si no quien salir de los hogares, utilicen los servicios a domicilio que algunos comercios estarán implementando.