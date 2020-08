JARAL DEL PROGRESO, GTO (Oem-Informex).- Desde hace cuatro meses la pandemia logro frenar varios comercios y actividades que los jaralenses estaban comúnmente a realizar, sin embargo los albañiles no tuvieron la necesidad de parar sus trabajos este sector fue uno de los pocos que tuvo que seguir trabajando pese al covid-19.

El sector de la construcción no se freno pese a la pandemia, si bien el trabajo bajo por la falta de economía de los que construían, siempre hubo donde hacer obras, “Nuestro trabajo no mermo, pues sino construíamos una barda, hacíamos un colado, pero nunca dejamos de trabajar, si bien los patrones que nos daban trabajo paraban la obra por falta de dinero, había otros que comenzaban obras por ello no dejamos de tener ingresos.” Comento Julio Zavala albañil.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Hasta 500 MDP requiere SSG para la contingencia Covid-19

Los constructores de obras, tuvieron a bien tener medidas de sanidad tanto en su trabajo como en sus casas, todo ello para evitar contagios, “Desde que comenzó la pandemia eh seguido las normas que se nos han dado, pues de mi casa al trabajo era mi rutina, además de que en la obra somos pocos tratamos de tener la distancia que se dice, además de lavarse las manos, al llegar a mi casa, antes de entrar ella me limpio bien todo manos y pies y pues hasta ahora no hemos tenido ningún contagio en la familia” comento Jaime Vázquez, constructor.

Desde hace una semana que se cambio el semáforo estatal para la reactivación económica de rojo a naranja, varios sectores económicos han comenzado a abrir y a tener sus actividades normales, siempre y cuando se tengan las indicaciones de la Secretaria de Salud en cuestión de normas de sanidad.