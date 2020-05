Sector automotriz reactivará actividad

El 17 de mayo podrían reactivarse las actividades del sector automotriz, para que con ello la fabricación de vehículos pueda retomarse no sólo en México, sino también en Estados Unidos y Canadá.

El Dato...

Casi 200 mil empleos dependen del sector automotriz en el estado.

Este jueves por la mañana, los gobernadores de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, lo cuales conforman la Alianza Centro Bajío Occidente, sostuvieron una reunión virtual con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, para analizar la situación del sector automotriz en esta zona y en el país, de cara a una eventual reactivación de la industria, tentativamente para el 17 de mayo, aunque aún se analiza la forma en que esto pudiera suceder.





En el estado hay 420 empresas del sector automotriz.





“Con mis compañeros Gobernadores de la Alianza Centro Bajío Occidente tuvimos el gusto de platicar con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia del @GobiernoMX. Agradecemos el espacio para presentar estrategias y acciones para la reactivación económica en la región”, escribió el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a través de su cuenta de Twitter.





El Dato...

El 17 de mayo podría retomarse las actividades del sector automotriz.

Por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera que la reactivación de sectores productivos, como el automotriz, podría darse el 17 de mayo, por lo que se sigue monitoreando el desarrollo de la pandemia en los municipios donde están las fábricas, aunque también señaló que podría darse de manera paulatina y con filtros sanitarios.

“Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17 (de mayo), pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas, es decir, municipios que en todas sus colindancias no tienen problema. Hay una cantidad considerable de municipios, ha ido avanzando la pandemia, el contagio, pero se han quedado regiones completas en donde no hay casos, que esto es muy importante.

“Entonces, ahí, con mucho cuidado, con cercos sanitarios, ahí podríamos iniciar actividades y luego un calendario ya definido, a partir de actividades económicas y del nivel de contagios”, dijo el presidente de México.









Según pudo conocerse, en la reunión que sostuvieron los gobernadores se habló de la necesidad de estar preparados para que en cuanto se dé la indicación de volver a activar a las empresas, tener todo listo, desde los dispositivos sanitarios hasta los de seguridad, para retomar actividades sin contratiempos.

También, uno de los argumentos esgrimidos en la reunión fue que Estados Unidos y Canadá están por retomar las actividades automotrices y están a la espera de que México lo pueda hacer, para que la cadena de producción no sea afectada.

Algunas empresas, como General Motors, en Guanajuato, han comenzado a citar a una parte de su personal de producción para el 11 de mayo y a otros se les ha informado que estén listos para presentarse el 18 de mayo. Se espera que en próximos días sea dada a conocer la estrategia para la reactivación de las actividades en las empresas automotrices.

En Guanajuato hay 420 empresas del sector automotriz, las cuales dan 110 mil empleos directos y 80 mil indirectos.