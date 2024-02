Se une Guanajuato a la Marcha Nacional por la Democracia

Guanajuato, Gto. Este domingo 18 de febrero se realizará una marcha pacífica con el objetivo de luchar la democracia del país, por lo que ciudadanos capitalinos hicieron el llamado a la población en general para unirse al movimiento que comenzó desde hace dos años.

Local Esperan a más de 20 mil personas en la Marcha Nacional por la Democracia de León

El movimiento nacional se hará de manera simultánea en 107 ciudades de toda la República mexicana en punto de las 10 de la mañana. En el estado de Guanajuato se realizará en cinco municipios: la capital del estado, León, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende.

En el caso de la capital, el contingente saldrá desde la Presa de la Olla, siendo el punto de reunión la glorieta a fuera del Palacio de Gobierno, caminarán hasta llegar a la Plaza de la Paz donde emitirán su pronunciamiento oficial, en este caso lo dará la ciudadana Elsa Jaime Rangel.

En rueda de prensa, el académico Luis Miguel Rionda, ex consejero electoral local, reconoció que uno de los principales objetivos de la marcha no se ha cumplido, que es el de poder tener una comunicación con el gobierno federal para que conozca las demandas ciudadanas entorno a cuidar la democracia del país.

“No se ha generado gran cosa, tenemos un gobierno autoritario, pues ninguna de las demandas planteadas en las marchas a nivel nacional ha sido atendidas, se insiste en volver a afectar a las instituciones que nos permite a los ciudadanos expresar nuestras opciones, se insiste meter mano al Poder Judicial y desaparecer organismos autónomos; sencillamente no oye, no ve y está absolutamente segado por el proyecto de nación”.

Agregó que lo que sí se ha logrado es generar más consciencia social sobre esta problemática del ataque a la democracia, pues cada vez son más los ciudadanos que se unen al movimiento e incluso se aumentan los foros para hablar de estos temas.

Reiteró que el motivo de la marcha es para recordar a todos los mexicanos que el voto es libre, por lo que los gobiernos de los tres niveles de gobierno no deben meter mano, no deben usar dinero público para ayudar a sus candidatos, no deben atentar contra las instituciones autónomas, ni censurar a los medios de comunicación o amenazar y tampoco condicionar los apoyos sociales a cambio de su voto.

Luis Miguel Rionda recordó que parte de las exigencias son que se pueda votar en paz este dos de junio, no engañar a la gente para obtener su voto, no comprarlo, que se deje hacer el trabajo de vigilancia y fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación.

“Estamos inquietos de las iniciativas de las medidas ejecutivas y legislativas de la administración federal, que son evidentemente un ataque a las instituciones, hacia la democracia, al orden legal y constitucional (...) por ello los ciudadanos participativos del país nos hemos auto organizado, pues no están involucrados ni los partidos políticos ni los gobiernos”.

Por su parte, Luis Antonio Muñoz Mosqueda, presidente del Foro Plural Guanajuato A.C., expresó que lo que hoy ocurre en México es un rezago del sistema de partidos, pues el actual gobierno federal acosa a las instituciones autónomas como es al INE.

“Que el gobierno no organice las elecciones, porque ya sabemos que pasa cuando los gobiernos mexicanos lo hacen, en este sentido es este cúmulo de acciones que realizamos solitos los ciudadanos, porque no hay dinero del estado ni partidos”.

También Guillermo Silíceo Fernández, coordinador del observatorio Ciudadano de Guanajuato, dijo que esta marcha, además de defender instituciones creadas, es una manifestación de la democracia y de revalorar el voto ciudadano.

“Un modus operandi de partidos es comprar votos, darle a la gente dinero para que vaya a votar y eso es antidemocrático, es manifestarnos en contra de esas prácticas que han dañado la democracia y revalorar el voto para que la gente actúe con dignidad y pueda sentirse orgullo de su sistema democrático”.

Finalmente, Carlos Arce integrante del Observatorio Ciudadano, lamentó que hoy se critiquen las reformas electorales por las mismas que, en su momento, las impulsaron.

“La ciudadanía de Guanajuato y en todo México reacciona ante esta actitud de que el gobierno pretende destruir estas instituciones, así como otras más”.