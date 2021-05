Se tambalea candidatura de la priista Ruth Tiscareño

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) resuelva en cuanto a la inconformidad de militantes priistas respecto a la presidencia de dos años de Ruth Triscareño en Guanajuato a fin de poder aspirar a una candidatura plurinominal. Ruth Triscareño presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI ocupa a primera posición de la lista a candidatura plurinominal.

Es de mencionar que el órgano jurisdiccional local bajo el expediente TEEG-JPDC-149/2021 en semanas pasadas calificó como improcedentes los juicios para la protección de los Derechos Político

Electorales promovidos por Montserrat Vázquez, dirigente del ONMPRI, por la ex diputada y también ex dirigente del ONMPRI Luz Elena Govea, por la ex regidora de Guanajuato María.

Esther Garza y por el dirigente del Movimiento Territorial Jaime Martínez Tapia, ellos en su momento solicitaron se cancelara la candidatura de Ruth Triscareño al asegurar que no contaba con los dos años de residencia en el estado de Guanajuato como lo estipula la ley.

La actual líder estatal es originaria de San Luis Potosi, y presentó una “acta de residencia” expedida por el notario público de Guanajuato Daniel Chowell Zepeda en la que da fe de que Ruth Tiscareño cuenta con más de tres años de residencia en Guanajuato capital, aunque hace tres años, y hasta agosto de 2018, la potosina fungía como diputada federal y, por lo tanto, su residencia estaba en la Ciudad de México.

Por lo anterior, las priistas Miriam Contreras Sandoval y Montserrat Vázquez interpusieron un recursos de inconformidad ante la Sala Regional Monterrey bajo los expedientes SM-JDC-486/2021 y SM-JDC-487/2021 respectivamente, por la sentencia del TEEG y que luego de que la instancia federal analizó los argumentos expuestos, ordenó al TEEG resuelva sobre la inconformidad de los militantes correspondiente residencia de dos años que exige la

Constitución de Guanajuato para aspirar a una diputación.

La Sala Regional Monterrey sesionó la tarde del miércoles y hasta el miércoles el TEEG no habría sido informado de la resolución federal, por lo que está a la espera de la comunicación de la instancia federal.

ANALIZAN VOTO DE CASTIGO AL PRI

La división al interior del PRI que ha generado la actual dirigencia estatal , podría derivar en el voto de castigo por parte de un sector de la militancia, declaró la regidora capitalina, María Esther Garza Moreno.

Garza Moreno, comentó que un sector de la militancia está inconforme por la designación de Ruth Tiscareño, dirigente estatal del PRI, en la primera posición de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales.

Dijo que con estas actitudes, la dirigencia estatal, con aval de la presidencia nacional, han vulnerado los derechos políticos de las priistas guanajuatenses, quienes no fueron consideradas para la contienda.

Mencionó que no pudieron manifestar su inconformidad al presidente nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno, pues los opositores de Ruth Tiscareño no fueron invitados a los eventos donde estuvo presente durante su visita a León y Guanajuato capital.

“No nos invitaron, quien sabe quienes eran los que estaban, los priistas, priistas, yo no vi a ninguno, usted pregúntele a cualquier mujer que ostente una credencial del PRI, u hombre, a los de aquí, quien sabe de donde eran las personas, eso es lo que no se vale”.

Detalló que ya presentó un juicio de protección de los derechos político-electorales ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la postulación de Ruth Tiscareño.

Esther Garza, detalló que en el caso de la capital, no se tomó en cuenta la opinión de toda la militancia para designar a Edgar Castro Cerrillo, como candidato a la presidencia municipal.

Luego de evidenciar una división al interior del priista, la regidora no descartó que el próximo 6 de junio, los priistas opositores puedan emitir un voto de castigo contra el partido.

“No hubo ninguna convención, no hubo nada para preguntarnos, eso fue lo que pasó, entonces estamos así esperando que nos contesten de Monterrey (¿No se descarta el voto de castigo?) quién sabe, no sabría decirle, por que usted cuando es priista vota por quien le pongan, pero el voto debe ser muy pensado ahora, muy muy pensado”, finalizó.