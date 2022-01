Se suman más escuelas a modelos de clases a distancia

Debido a la alza de contagios más escuelas han regresado a la modalidad de clases virtuales en Salamanca; a menos de dos semanas del reinicio de clases al menos 10 planteles educativos de nivel básico han optado por suspender las clases presenciales.





Este martes directivos de la escuela secundaria Albino García determinaron suspender el regreso a clases presenciales y retomar la modalidad virtual hasta que existan las condiciones adecuadas y los contagios registren una tendencia a la baja, luego de que Salamanca alcanzara los 10 mil 471 contagios, de los cuales 733 han fallecido a lo largo de la pandemia.

El aviso se dio a conocer a través de los diferentes medios de contacto con la comunidad de padres de familia como grupos en redes sociales y su página oficial, a esta suspensión de clases se suma la declarada en la secundaria técnica no. 38 a principio de esta misma semana y que al igual que los demás alumnos recibirán atención mediante plataformas digitales a partir de este 24 de enero.

Ante esta determinación, los padres de familia concordaron en que se debe salvaguardar la integridad y salud de los alumnos y del personal docente, por lo que piden a la comunidad no relajar las medidas de cuidado y permanecer en casa en medida de lo posible para disminuir el número de contagios.





“Es importante que nosotros como padres entendamos que esta situación no es por darles vacaciones a nuestros hijos, es precisamente para protegerlos, por lo que debemos cuidarnos y no dejar que anden de un lado para otro, en fiestas, mercados o centros comerciales, porque de nada servirá esta medida si no permanecemos en casa”, argumentó Érica Aguilera.

Siguen planteles modelos híbridos

A pesar de esta situación, algunas instituciones escolares han optado por implementar un modelo hibrido de clases; al dividir y alternar las clases presenciales y virtuales para los alumnos, a fin de preservar en medida de lo posible la sana distancia, evitar aglomeraciones, así como vigilar el uso de cubrebocas en todo momento, sin embargo, o se descarta alguna otra medida si la tendencia de contagios continúa a la alza y el Semáforo Estatal para la Reactivación llega a retroceder en los próximos días.