Se suma Irapuato a apoyo a “Un día sin nosotras”

El Ayuntamiento de Irapuato determinó por unanimidad permitir que las trabajadoras municipales se sumen, si así lo desean, al paro nacional del movimiento “Un día sin nosotras”, a realizarse el próximo nueve de marzo.

Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, dijo que si bien paralizar a un país no es la solución, también dijo que es legítimo el reclamo que hacen las mujeres para visibilizar el problema de la violencia hacia ellas y por ello dijo que apoyarían a las mujeres que trabajan en el Municipio a que se manifiesten, sin descontarles el día.





Foto: Marco Bedolla | El Sol de Irapuato





Este país no tiene que paralizarse, tiene que reflexionar, pero en este caso tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos y en ese sentido yo propondría al Ayuntamiento: dejemos que las mujeres que trabajan en presidencia se manifiesten abiertamente sin ninguna consecuencia.

alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz

Previamente, regidoras de todas las fracciones manifestaron su apoyo al movimiento “Un día sin nosotras” y dijeron que no sólo basta con realizar un paro o una manifestación en ese día, sino también generar políticas públicas que permitan trabajos constantes a favor dela mujer.





Foto: Marco Bedolla | El Sol de Irapuato





No obstante, hubo un punto de polémica cuando el regidor de Morena, Juan Francisco Herrera Murillo, dijo no estar a favor de los paros, a lo que dos regidoras le reviraron que el partido que lo postuló realizó paros y bloqueos durante años y que permitieron a una parte de la ciudadanía a enterarse de una visión ignorada hasta entonces; no obstante, el regidor morenista aclaró que apoyaba al movimiento, pero reiteró que con paros no es como se solucionarán los problemas del país.

Por unanimidad, los miembros del Ayuntamiento acordaron permitir a las mujeres del municipio sumarse al paro nacional, si así lo deseaban, sin que tuvieran ningún descuento del día por si faltaban a laborar.