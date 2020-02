Se suma Guanajuato al Insabi

Guanajuato sí colaborará con el esquema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aunque esto no significa que cederá sus hospitales ni unidades médicas al Gobierno Federal.

Fue el el presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), Martín Orozco Sandoval, quien también es gobernador de Aguascalientes, quien confirmó a través de su cuenta de Twitter que los gobernadores blanquiazules llegaron al acuerdo de sí colaborar con el Insabi, pero con una serie de condiciones.





“Gobernadores de @GOAN_MX hemos llegado a acuerdos importantes con la @SSalud_mx, el próximo martes nos reuniremos con el Presidente para firmar el acuerdo en beneficio de las y los mexicanos”, escribió el gobernador de Aguascalientes en su cuenta de Twitter.





Más tarde, en la propia cuenta oficial de Twitter de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional fue confirmada la postura que tomaron los gobernadores panistas, donde además expusieron que son seis las condicionantes que pusieron para colaborar y coordinarse con el Insabi, como son que haya atención médica gratuita y progresiva, conservar la infraestructura y operación del sistema de salud en nuestros estados, certeza presupuestal y financiera, modelo único de salud nacional, aplicación de 40 mmdp para el sector salud de los estados, y libertad para la compra consolidada de medicamentos bajo precios estandarizados.





“Con este esquema aseguramos seguir ofreciendo cobertura médica, gratuita, oportuna y de calidad”, se lee en la publicación de la cuenta de Twitter de la Goan, la cual fue retuiteada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El propio gobernador de Aguascalientes confirmó que será el próximo martes, cuando en la reunión que sostengan los gobernadores panistas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, firmen dicho acuerdo para colaborar con el Insabi, esto pese a que los mismos mandatarios estatales dijeran que no se sumarían, pues no había claridad en las reglas de operación, además de que no estaban dispuestos a ceder sus instalaciones a la Federación.

Por su parte, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, negó que sea una adhesión, “es un acuerdo de colaboración”. Guanajuato seguirá administrando todos los recursos para la salud y no entregar las unidades médicas. “No nos vamos a centralizar”, dijo.