Se suma Guanajuato a Un día sin nosotras

Guanajuato se sumará al paro nacional convocado por el movimiento #UnDíaSinNosotras, donde el objetivo será hacer visible el reclamo social para frenar la violencia que últimamente se ha visto en contra de las mujeres y lo que ha generado casos de feminicidios que han consternado a la sociedad mexicana.

Autoridades municipales, estatales y educativas se sumarán al movimiento #UnDíaSinNosotras

Aunque por un lado varias voces coinciden en que paralizar al país y la economía de este no es la solución para disminuir la violencia, por otro lado también coinciden en que acciones como ésta, donde mujeres decidirán no ir a trabajar, no ir a la escuela, no salir a la calle, hacen que se sea no sólo valorado el papel femenil en la sociedad, sino también que no se debe ser omiso a las agresiones que las mujeres están sufriendo en el país.

En Guanajuato nos unimos a las voces #UnDíaSinNosotras y respaldaremos su libertad de manifestarse.

Entendemos el sentido, escuchamos su voz y porque #GTO trabaja porque sean #TodosLosDíasConEllas, he instruido a mi #gabinete apoyarlas si deciden no presentarse a laborar. https://t.co/DOBCPjOWUY — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) February 21, 2020





Autoridades municipales, estatales y educativas de Guanajuato se sumarán a respetar el paro, con la convicción de que éste sea el primer paso para un cambio social donde sean respetados los derechos, pero también la vida y la integridad de las mujeres.





Apoya Diego Sinhue movimiento





El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que respetará la decisión de todas las empleadas de Gobierno del Estado que decidan no presentarse a trabajar el nueve de marzo, como resultado de la convocatoria al paro nacional de un día sin mujeres.

“Entendemos el sentido, escuchamos su voz y porque #GTO trabaja porque sean #TodosLosDíasConEllas, he instruido a mi gabinete apoyarlas si deciden no presentarse a laborar", escribió el mandatario estatal en su cuenta de Twitter.

Expresamos nuestra solidaridad con la iniciativa ciudadana de las mujeres mexicanas. #UnDíaSinNosotras cuenta con toda nuestra empatía y respeto.



Siempre respaldaremos el ejercicio de la libertad de las y los ciudadanos como lo establece la constitución. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) February 21, 2020

Este paro nacional de mujeres es convocado por grupos feministas en protesta por los recientes feminicidios ocurridos en la Ciudad de México con alto grado de violencia hacia las víctimas.

Con esta medida, las trabajadoras del Gobierno del Estado podrán faltar a sus labores, sin que tengan una consecuencia económica, es decir, que el día no les sea descontado.





UG se suma al movimiento nacional





La Universidad de Guanajuato también se sumará al movimiento #UnDíaSinNosotras, como una iniciativa para continuar con las prácticas para disminuir las prácticas que atenten contra las mujeres.

A través de su cuenta de Twitter, la Universidad de Guanajuato anunció que apoyará esta medida, donde tanto trabajadoras de la Máxima Casa de Estudios del estado como las alumnas podrán sumarse al paro nacional del nueve de marzo, sin que haya alguna repercusión en las actividades que desarrollan dentro de la institución.

“En nuestra casa de estudios continuaremos realizando acciones que nos permitan erradicar prácticas que atenten contra la integridad de las mujeres.

“Por tal motivo, la Universidad de Guanajuato garantiza el respeto a los derechos laborales y académicos de las mujeres que el día 9 de marzo deseen sumarse al movimiento #UnDíaSinNosotras”, publicó la universidad en su cuenta de Twitter.