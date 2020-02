Se suma alcaldesa al paro nacional femenil

En conferencia de prensa, la alcaldesa Beatriz Hernández reconoció la iniciativa que se tiene para realizar el paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, pues comentó que el manifestarse es un derecho de todos, pero que ella personalmente lo hará trabajando.

La alcaldesa comentó que es importante reconocer los derechos de quienes se vayan a manifestar y señaló que este acto no solo corresponde a las mujeres, sino también a los hombres, ya que ellos son padres, son hijos, son esposos, hermanos, son abuelos de quienes han sido víctimas de feminicidios, este es un caso que nos corresponde a todos donde no debe de existir diferencia.

“De mi parte, yo no tengo ningún problema, me sumo inclusive a las palabras del presidente de México, de que no habrá descuentos ni sanciones para ninguna mujer que trabaje en la administración y que decida participar en este paro nacional” dijo Hernández Cruz.

Además, la alcaldesa señalo que su manifestación la realizara con trabajo, con atención a las mujeres, buscando que tengan mayor oportunidad en todos los aspectos, pero sobre todo en atención a la familia y manifestó que entre mujeres debe de existir una gran apoyo, pues son quienes conocen lo que significa atender un hogar, preocuparse por los hijos, por la alimentación, la educación, cuando están enfermos.

Destacó, que seguirá trabajando a favor de las familias, los hombres y de las mujeres que en algún momento dado requieran de un apoyo o programa de manera importante por ser madres de familia solas.

Así mismo, Expuso que un 60 por ciento en la parte administrativa son mujeres, mientras que en la operativa hay una mayoría de hombres debido al trabajo que se desarrolla.