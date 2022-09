¡Se siente sismo en Salamanca!

El sismo de magnitud de 7.4 con epicentro en el sur de Coalcomán, Michoacán, se sintió en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, generando incertidumbre entre la población que de manera inmediata comenzó a evacuar edificios de gobierno, tiendas departamentales, de papelería y telefonía para ponerse a salvo.

Durante la evacuación fueron varias las personas que señalaron haber presentado algún malestar físico como mareos y dolor de estomago, mientras otros relataron que se encontraban trabajando cuando comenzaron a observar el movimiento de diverso objetos y decidieron abandonar sus oficinas.

“Me encontraba trabajando cuando comencé a ver como el techo se movía levemente y de inmediato comenzamos a salir del edificio donde nos encontrábamos, afortunadamente no paso a mayores, aunque si puedo describirlo como una desagradable experiencia que no me gustaría volver a vivir”, dijo Adriana.

Por su parte, José Murillo, relató que este nuevo sismos como el que se registro en 2017 en la ciudad de México, le ha tocado sentirlos mientras se encontraba en su trabajo “tanto en el sismo del 2017 como este, los he sentido con mareos y dolor de estomago”.

“Estaba dentro de Coopel y se comenzó a mover todo, de manera inmediata el personal nos comenzó a evacuar, varias personas se marearon, la verdad es que el personal de la tienda coadyuvó muy bien en la evacuación y al cabo de unos segundo llegó SEDENA, para corroborar que estuviéramos bien”, dijo Saúl.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Apenas había pasado un ahora del simulacro nacional, cuando nuevamente las sirenas comenzaron a activarse anunciando el movimiento de las placas tectónicas de la tierra y de inmediato se comenzó con el protocolo de prevención pertinente.

De acuerdo a los reportes que dio a conocer la ciudadanía a través de redes sociales, el sismo logró sentirse incluso en las zonas alejadas de la mancha urbana como fueron Valtierrilla, San Vicente de Flores y Doña Rosa, por mencionar algunas.