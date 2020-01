Se saturan consultas médicas en el Hospital General

Crece la demanda atención médica gratuita en hospitales públicos de la ciudad de Salamanca, así lo reportaron usuarios de este servicio quienes mencionan tener que hacer largas filas para alcanzar una cita.





Flor “N” quien viene de una comunidad de Salamanca, comenta haber asistido hace una semana para sacar una cita médica , misma que ya no le fue posible debido a que no alcanzo lugar, regreso dos días después para sacar cita y recoger un medicamento y solo pudo obtener la medicina ya que nuevamente no alcanzo lugar para ser atendida, por lo que ahora asistió más temprano de lo habitual y nuevamente siguió sin alcanzar cita .Comenta que esta situación tiene aproximadamente un mes, ya que el año anterior no había tanto problema para tener atención medica.





Lucero Zavala “He venido varios días para sacar una cita en la mañanas y no alcanzo, ahorita me dijeron que ya no hay lugar que solo en la tarde y me esperare haber si alcanzo porque ya hay mucha gente, antes no era así”





Anastasia Guerra Plaza tiene varios días en el hospital acompañado a un familiar “a nosotros nos han atendido bien, pero si hay mucha gente que no alcanza consultas medicas y vienen varios días y siguen sin alcanzar”





Por lo que piden se atienda esta situación pues para muchos usuarios es complicado venir tan repetidamente, ya que provienen de comunidades retiradas.