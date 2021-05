Se reúne Justino Arriaga con sector empresarial

El candidato a diputado federal de la coalición “Va por México”, Justino Arriaga Rojas, se reunió con la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca, empresarios de metalúrgica, la construcción, coordinación empresarial y hoteleros, donde resaltó el rescate de recursos federales desde el ramo 23, rescate de Subsemun y demás recursos federales.

Los empresarios salmantinos destacaron la presencia del candidato federal ya que fue el único que aceptó la invitación entre los aspirantes a diputación. Arriaga Rojas comentó que la coalición tiene una agenda legislativa para defender la democracia mexicana.

“El principal tema es la defensa de la democracia que está en riesgo, el ataque al INE que está haciendo el presidente, todos los días en contra de Lorenzo Córdova como de Ciro Murayama, no es obra de la casualidad es que realmente tienen una agenda para estar minando las instituciones, recuerden si Morena no gana arrebata, si Morena no gana, fraude… aquí hubo chanchullo”.

Los empresarios comentaron las inquietudes sobre temas de incentivos, seguridad y el contexto en que se desarrollan las elecciones, pero, el trabajo de equipo. Justino Arriaga destacó que se debe reflexionar el voto a conciencia.

“Así como dije que López Obrador ya está y será presidente hasta el 2024… el gobernador también estará ahí, que esos apoyos no se vayan… en el debate lo comentó es que nada más a Celaya, Irapuato o León, pero, qué hiciste o qué no hiciste para que se pudiera dar, hay que fijarnos en quién va a ser el próximo presidente municipal”.

Finalmente Arriaga Rojas aseguró que el sector empresarial es vital para el desarrollo y crecimiento del distrito y Salamanca.