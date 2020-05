Se relajan medidas contra coronavirus

El desfase en el registro de los primeros casos de Covid-19 en el municipio comparado con los brotes iniciales en el país ha provocado que el pico epidemiológico local se haya retardado y las medidas de prevención sanitaria se hayan relajado con el riesgo que esto implica, advirtió la presidente del Colegio de Médicos, Carmen Arizdey Rojas Hernández.

La presidenta del Colegio de Médicos reconoció que la población ha bajado la guardia ante las medidas de contingencia como consecuencia del anuncio de la reactivación para algunos sectores como el campo, construcción, automotriz y minería, previsto para próximo 1 de Junio.

“Esta semana y la que viene son preponderante para delimitar la elevación en los contagios”, dijo la presidenta del Colegio de Psicólogos.

“La gente no cree, porque no vemos gente enferma de covid-19, precisamente por las medidas de aislamiento y una personas enferma no va a estar afuera para que lo podamos ver en las calle, sino en confinamiento o en el hospital”, expuso Rojas Hernández.

Además, recordó que en Guanajuato se entró en muy buen tiempo con las medidas de contingencia, pero que existe un atraso en los caso con respecto a otras ciudades del país.

Rojas Hernández, dijo, no se deben de relajar las medidas, “puesto que nuestro municipio tiene aun un alto índice de contagios”.

Además, explicó que al hablar de una nueva realidad, significa que estas continuarán y no se pueden relajar.

La facultativa recomendó continuar con las medias de sana distancia, el uso de cubre bocas, el lavado de manos, uso de sanitizantes e invitó a la población a quedarse en casa y no salir en caso de que no sea necesario, pues señaló que una cosa es reactivar la economía y otra volver a las actividades