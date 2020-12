Se registra Víctor Zanella por la precandidatura del PAN a la Diputación Local Distrito XII

León, Gto.- Víctor Zanella Huerta se registró como precandidato único para la diputación local por el Distrito XII, con lo cual buscará desde el Congreso del Estado dar continuidad al proyecto de consolidar la grandeza de Guanajuato.

Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León

“Irapuato nos Une, nuestra tierra nos convoca a trabajar por el bien común de todas y todos”, afirmó Víctor Zanella Huerta al llegar al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional para registrarse como precandidato a la Diputación Local del Distrito XII, de Irapuato.

“Los irapuatenses me conocen, saben quién soy y conocen los resultados del trabajo que hemos realizado juntos. Pongo a consideración mi experiencia y resultados. He sido constante en mi compromiso en favor de las mujeres y hombres de mi tierra, siempre cercano trabajando en las colonias y comunidades, gracias a lo cual me he ganado su confianza, somos la voz de la gente, para alzarla en favor de las causas justas y del bien común”, comentó Víctor Zanella Huerta.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Cristina Márquez se registró como precandidata a la diputación del Distrito VI de León

La comisión electoral del Comité Directivo Estatal recibió la documentación de solicitud de registro de precandidatos a diputados locales, en la fórmula conformada por Víctor Zanella Huerta y Alexis Flores González, para el distrito local XII, que comprende la parte centro y sur del municipio de Irapuato.

“La única fuerza que nos lleva a construir el bien común, es la capacidad de amar a la gente, el egoísmo nos vuelve sordos y mudos, el amor abre de para en par los ojos y el corazón. Cuando los tiempos electorales nos lo permitan y sí el partido nos elige como su representante, estaremos visitando a los irapuatenses con propuestas y acciones siempre cercanas a los ciudadanos, y escucharé sus preocupaciones para hacerlas llegar al Congreso del Estado, unidos y fuertes de la mano de la gente, sentenció Víctor Zanella Huerta.