Se registra ligero aumento en casos positivos de Covid

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que en la última semana se registró un incremento en el número de casos positivos de Covid -19 pues se tenía una positividad de 5 % y ahora es de 11 %.





El funcionario estatal refirió que pese al incremento en el número de casos positivos la cifra de contagios sigue siendo baja, ya que prácticamente no hay pacientes hospitalizados a causa de la Covid -19 y el pasado miércoles se registró solo un deceso de una persona de 70 años de edad que no estaba vacunada.



"Muy pronto, lo que si les quiero decir es independientemente de que la Federación no mande insumos nosotros estamos viendo como lo vamos a resolver, de lo contrario pueden seguir pasando las semanas y los días y como ustedes pueden observar hay un discreto incremento en la última semana en cuanto al número de casos positivos, subió la positividad más del 10 % y ellos manejaban una positividad de 4 o 5 % y ahorita estamos en el 11 %".





Dijo que en Guanajuato continúan las acciones para vacunar contra la Covid -19 a niños y niñas de 12, 13 y 14 años para evitar que haya riesgos de casos graves en este grupo poblacional toda vez que para junio y julio se visualiza una quinta oleada de contagios que será menor a las otras por los avances que se tienen en la vacunación de la población.



Explicó que las autoridades estatales disponen de 162 mil dosis de vacunas para población de 12, 13 y 14 años, sin embargo, carecen de diluyente y jeringas que son indispensables para llevar a cabo la vacunación y que no ha enviado el Gobierno Federal a Guanajuato.









Dijo que al ver poco interés por parte de las autoridades federales para enviar lo necesario para la vacunación, el estado realiza gestiones para realizar la compra de los materiales y que los niños puedan contar con su vacuna y protegerse contra el virus.



"Tenemos ya la vacuna, más de 162 mil dosis, pero sin diluyente y sin jeringas ahí están bien las vacunas, no podemos aplicarlas, entonces ya sea que lleguen los insumos de la Federación o que en la compra que vamos a hacer nosotros nos la entreguen primero empezaremos a vacunar de inmediato, esas vacunas están en ultra congelación y aguantan todo el año, son Pfizer y son para niños que es la que está autorizada y no hay problema que caduquen".