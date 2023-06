Se registra el primer caso de dengue en Guanajuato

ACÁMBARO, Gto.- (OEM-Informex).- Guanajuato registra el primer caso de dengue autóctono en Acámbaro, corresponde a un masculino de 65 años, sin antecedente de viaje considerado autóctono, quien se encuentra estable en su casa, sin haber ameritado hospitalización.

El tipo de dengue confirmado por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública es el Dengue virus 1. El Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez confirmó que de manera estatal y municipal se cuenta con una amplia estrategia contra el dengue que es continua durante todo el año, con reforzamiento de acciones durante ciertas temporadas.

Específicamente en localidad del afectado en Acámbaro, personal de Jurisdicción Sanitaria IV del Operativo Dengue 2023, realiza supervisión casa por casa. Además, se realizan actividades de control larvario, descacharrización y rociado al interior del domicilio del caso confirmado y sus alrededores, protegiendo con estas acciones a la totalidad de la población de la comunidad, que asciende a 940 habitantes.

Por parte de Epidemiología de la Jurisdicción y del municipio, se visitaron 155 casas para llevar a cabo la búsqueda intencionada de otros casos sospechosos, por lo que es muy posible que esta cifra aumente en los siguientes días. Díaz Martínez hizo un llamado a mantener la calma, pero a vigorizar las medidas preventivas para evitar más casos.

Específicamente en localidad del afectado en Acámbaro, personal de Jurisdicción Sanitaria IV del Operativo Dengue 2023, realiza supervisión casa por casa. | Foto: Cortesía

Usar manga larga y pantalón que te proteja de la picadura de los moscos; usar repelente para moscos, sobre todo si viajas a playas o lugares con transmisión activa de dengue; si presentas fiebre, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, malestar general, no te auto mediques, solicita atención médica en tu unidad de salud, y coméntale al personal si tienes antecedentes de viaje a otro estado o país; coloca mosquiteros en puertas y ventanas, para evitar el contacto con los moscos; evita acumular cacharros y objetos que sirvan de criaderos para el mosco, sobre todo en temporada de lluvias; permite la entrada del brigadista y promotor de la salud a tu vivienda para que te ayude a identificar y minimizar los riesgos de trasmisión de la enfermedad; no te olvides de lavar todos los recipientes en los que almacenan agua, taparlos, voltear todos aquellos en desuso para que no acumulen agua, y tirar todo aquello que no te sirva.