Se reforzarán dispositivos de vialidad para prevenir percances relacionados con la ingesta de alcohol

Ante la reactivación económica de la vida nocturna en Salamanca, el alcalde César Prieto informó se reforzarán dispositivos para prevenir accidentes relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes, luego de que en este mes perdieron la vida dos personas tras ser arroyadas el pasado 07 de mayo.

“En las noches ya se reactivo la economía, las personas ya están saliendo los fines de semana, se que está latente un tema así por lo que tenemos que estar siempre atentos, sobre todo los jueves, viernes y sábado que la gente sale a disfrutar un poco y me da mucho gusto que se reactive la economía, pero también estamos preocupados en darle la seguridad a la gente”, indicó el edil.

De acuerdo a la base de datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 20 al 26 de mayo se registraron 18 percances vehiculares, además de la implementación de diversos dispositivos mediante los cuales fueron elaboradas 326 boletas de infracción, 17 por alcoholimetría, además de 12 notificaciones a propietarios de vehículos abandonados en la vía pública que deberán ser retirados en un periodo no mayor a 72 horas, antes de que sean remolcados a la pensión municipal y se emita la sanción correspondiente.

“Desafortunadamente en Salamanca ya lo vimos, una pequeñita y una persona perdieron la vida por la imprudencia de conductores, que si bien se van a divertir, tienen su momento, pues toman la mala decisión de manejar en estado de ebriedad y eso provoca que personas que no la veden ni la temen resulten o lastimadas o incluso perder la vida, entonces hacemos un llamado a la ciudadanía de Salamanca que somos gente buena a que hagamos conciencia y que si vemos un retén no estemos informando a través de las redes y eso al final puede ser contraproducente para los mismo de esos grupos, porque un familiar o persona cercana por andar informando donde hay retenes pueden resultar involucrados en un hecho de tránsito”, argumentó.

Ante esta situación n, el mandatario salmantino explicó a la ciudadanía que los diferentes filtros vehiculares lejos de aplicarse como actos de molestia para la población, tienen la finalidad de reducir los percances por faltas al reglamento de vialidad como omisión de señales de tránsito, falta de casco o cinturón de seguridad y uso de distractores o conducir en estado de ebriedad.

“Los retenes no son con el afán de pedir mordidas, no es con el afán de molestar a la ciudadanía, es con el afán de cuidarnos todos y también vamos a estar en conjunto con las empresas, con los negocios pidiéndole que si ven a una persona en estado de ebriedad nos den el aviso o el reporte para poderlos llevar sanos y salvos a sus casas que es lo importante, no es un tema de interés económico, es un tema de seguridad tanto de ellos mismos, como de las personas que pudieran resultar lesionadas”, concluyó.