Se reencuentra con su familia

Pedro Mosqueda, de 49 años de edad, se convirtió en el cuarto salmantino localizado con vida por el colectivo de búsqueda Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, luego de tres meses de arduo trabajo.

Pedro trabajaba como un ayudante de traileros, dentro de su labor estaba transportar herramientas para maquinaria de campo con destino a una empresa en el estado de Durango.

Estuvo desaparecido durante tres meses.

Durante su estadía en el estado del norte del país, Pedro tuvo que convertirse en un alma solitaria que deambulaba por las calles de Durango, sin dinero, ni una manera de comunicarse, ya que no conocía los números de sus familias, por lo que tuvo que buscar la manera de sobrevivir pidiendo limosna.

“Yo iba como ayudante de trailero en una de las líneas de trailers que están ubicadas en la comunidad de Valtierrilla, no pude comunicarme con mis familiares porque no me sabía el número de mi mamá, ni el de mi hermana; durante varios días estuve pidiendo limosna para poder completar un viaje de regreso, sin embargo, el dinero no era suficiente porque también tenía que comer”.

Sigue colectivo trabajando.

“Gracias a un reporte que hizo mi mamá en el colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos y una foto que hizo un conocido mío, en Durango, fue que logré regresar a casa y reencontrarme con mi familia”, relató.

Por su parte, María Mosqueda, madre de Pedro, dijo que una vez que identificaron el paradero de su hijo, buscaron todos los medios posibles para poder ir a su encuentro hasta Durango y traerlo de regreso a casa.

Por otro lado, Alma Lilia Rodríguez, miembro del colectivo, señaló que fue gracias al grupo de buscadoras, en Sonora, que se logró localizar a Pedro, las cuales se pusieron en contacto con ella para ratificar la identidad del hombre, una vez que se comprobó el parentesco con la familia se procedió a gestionar el traslado que estuvo a cargo de la Fiscalía.

Además, indicó que actualmente cuenta un padrón de 30 personas desaparecidas al interior del colectivo de las cuales cuatro son mujeres y 16 son hombres, de igual forma el colectivo ha logrado dar con el paradero de cuatro personas con vida y uno más sin vida.

Dijo también que sÍ existe posibilidad de comenzar con las búsquedas de cuerpos en Salamanca, ya que se han localizado algunos puntos en lugares como Los Prietos, La Ordeña y en la presa de Mendoza, sin embargo tendrán que esperar hasta terminar con las pesquisas en Juventino Rosas para que se pueda determinar una fecha y comenzar en esta localidad.