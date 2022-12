Se quedan la mitad de los autos “chocolate” que ingresan

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Ramiro Gómez González, coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática, informó que en estas fechas decembrinas llegarán a Guanajuato unos 30 mil vehículos, de los cuales 15 mil retornan al vecino país del norte, y los otros 15 mil se quedan en el Estado, porque los migrantes prefieren dejarlos a familiares para sus tareas del campo u otras actividades.

“Antes, los migrantes venían en carcachitas, las dejaban y se regresaban en autobús; pero ahora no, porque traen grandes camionetas, incluso algunos todavía hasta los deben y tienen que regresar para terminar de pagarlas”, expuso.





Local Perdería Guanajuato ingresos de 150 mil autos chocolates

Calculó que unos 30 mil carros ingresan a México en estas fechas de Navidad, se van 15 mil y otros 15 mil se quedan, pero no sólo ingresan en estas fechas, sino todo el año están entrando vehículos de procedencia extranjera.

Explicó que en todo Guanajuato hay más de 150 mil vehículos llamados “chocolate”, y sólo en Celaya hay unos 10 mil, e Irapuato tiene otro tanto.

También dijo que hasta el momento no les han quitado vehículos por parte de autoridades federales, estatales y municipales, pero no descartaron que en estas fechas decembrinas lo quieran hacer.

“Estamos constantemente acudiendo a las autoridades federales, principalmente, porque son las que tienen la facultad de recoger un auto de procedencia extranjera que no está regularizado. También hemos estado con el gobierno estatal, que tiene Comercio Exterior, y hace las mismas funciones que el SAT, regular las mercancías de procedencia extranjera. Estamos viendo a los alcaldes para hablar con los directores de tránsito a fin de que no abusen de los afiliados de la UCD”, comentó.





➡️Suscríbete a nuestra edición digital





Local Siguen excluyendo a Guanajuato en legalización de vehículos extranjeros

Aclaró que los retenes de tránsito municipal no pueden quitar los vehículos de procedencia extranjera, porque no está dentro de sus funciones, y por ello hizo un llamado, en estos días en que se saturan los vehículos con procedencia extranjera, que circulen respetando todos los reglamentos de tránsito.

“Se les invita a que traigan licencia, no traer vidrios polarizados, tener su verificación, porque en Celaya hay operativos todos los días, en la entrada y salida de la ciudad. Y en todo el Estado de Guanajuato sucede lo mismo, si no se violentan los reglamentos de tránsito, no pasa nada”, precisó.

Para concluir, explicó que hay muchos casos de migrantes o guanajuatenses con vehículos registrados en otras uniones y se acercan a la UCD de Antonio Tirado, se les ayuda y hasta se registran, por lo que hasta el momento se tiene registrado más de 55 mil vehículos del Estado de Guanajuato.