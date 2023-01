Se preparan docentes para regreso a clases

Alrededor de mil docentes se participan en las sesiones del Consejo Técnico Escolar, previo al regreso de cerca de 54 mil alumnos a las aulas, con lo que se ratifica el compromiso SEG-SNTE para el fortalecer la escuela pública en atención a la mejora de la formación continua de maestros, con programas pertinentes y de calidad, con acompañamiento pedagógico en las escuelas.

Durante el receso recibieron diversos cursos de actualización.

Durante esta semana, los docentes recibirán diversos cursos de actualización, a fin de contar con una escuela que brinde un servicio educativo de calidad, lo que obliga a todo el sistema educativo a establecer condiciones para que todos los alumnos logren aprendizajes que les permitan aprender a aprender y aprender a convivir.

Algunos estudiantes del nivel medio superior han regresado a sus planteles a efecto de regularizarse y acreditar materias que quedaron pendientes durante el primer periodo del ciclo escolar, de cara a lo que será el regreso a clases.

Una responsabilidad llevar a los niños a recibir educación

En este contexto, Rosa María Gutiérrez indicó que el regreso a clases puede ser tedioso para padres, hijos y maestros; “para nosotros, como padres de familia, el comprar los útiles, los uniformes, sí conlleva un desgaste, desde lo económico, físico. Te acostumbras a que no tienes la responsabilidad de no llevarlos y cuando es hora de regresar, pesa, creo que como padre de familia no debemos de desacostumbrarnos, porque los niños también se desacostumbran”.

Los padres de familia indicaron que es una responsabilidad de ellos llevar a los niños a la escuela, que reciban su educación, seguir inculcándoles los valores y que se mantengan en el camino del estudio; “así como los maestros tienen la responsabilidad dentro de las aulas, así nosotros en casa, al menos yo soy de los que piensan que el respeto se fomenta en casa”, consideró Ernesto Ojeda, padre de familia.