Se plantan alrededor de 100 árboles en una semana en Salamanca

Desde hace casi un mes se han plantado cerca de 400 árboles, a través del programa de Reforestación implementado por la Dirección de Medio Ambiente, sin embargo, su titular Alberto de la Torre Gleason, invitó a la ciudadanía a ser pacientes y esperar el dictamen que realiza la dependencia para la plantación de árboles, esto con la finalidad evitar que se hagan plantaciones en lugares incorrectos.





Se cuenta con suficientes arboles para reforestar.





El funcionario municipal, señaló que tienen alrededor de 30 solicitudes de colonias que esperan contar con su dotación de árboles y se irán sumando algunas más, la mayoría se ubican en la zona sur y norte y tiene la finalidad de reconstrucción familiar y mejorar la imagen urbana del municipio.

Añadió que, la reforestación es un tema clave para contrarrestar los efectos de la crisis ambiental, todo lo que es vegetación, reforestación, son factores que juega un papel importante para la generación de más oxígeno, mismo que s ve perjudicado ante el exceso de los procesos industriales, siempre y cuando se reforeste los espacios adecuados y con las especies correspondientes.

"Ya tuvimos un caso que se salió fuera de control por no esperar el dictamen de Medio Ambiente, se hizo una plantación en un lugar inadecuado fue una donación que no realizamos nosotros, sino de un grupo de colonos, quienes nos pidieron un lugar para plantarlos y les dijimos que les buscaríamos un espacio, mientras hacíamos eso, se desesperaron y los plantaron en un mal lugar y obviamente los encargados de administrar esa área dijeron que esos árboles no podían estar en esa zona y por supuesto que no, son como 350 árboles que hay que trasplantar, entonces sí es importante que se haga en conjunto ciudadanía y nosotros como municipio para escoger el lugar adecuado y que no sucedan este tipo de circunstancias", explicó.

Para Salamanca llegó una dotación de 16 mil árboles de especies nativas y está pendiente otro donativo de 8 mil árboles mas por parte de empresas como Henkel y 4 mil más de TSK, por lo que, mientras llega el número solicitado, se prepara un programa detallado de las colonias y comunidades a las cuales se estará dotando.





Con la reforestación se contribuye a mejorar el medio ambiente.





Los interesados que deseen mejorar sus áreas verdes deberán cumplir con los siguientes requisitos; contar con un espacio público que este entregando al municipio, segundo que lo solicite una organización o célula ciudadana mínima de 10 personas, que estén organizados para participar en la plantación y tercero se hacer análisis del lugar para que sea apto para la plantación y colocar las especies que le correspondan.

Finalmente, De la Torre Gleason, indicó que con esta actividad, se busca contribuir en participación ciudadana y la reconstrucción del tejido social.