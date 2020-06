Se opone Espadas a eliminar el Conapred

El Partido Acción Nacional (PAN) defenderá hasta lo último la no desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pues a decir del diputado federal Jorge Espadas Galván, significaría no sólo un retroceso, sino un atentado contra las más de siete mil víctimas que de manera anual atiende este organismo.

De Viva Voz...

“Aquí no puede decir el presidente que estamos hablando de fifís, de conservadores, de lo que ustedes quieran, sino de un organismo que busca la atención a víctimas y esta atención hoy representa tener bajo un tratamiento especial del estado a más de siete mil víctimas de manera anual”.



Jorge Espadas Galván | Diputado Federal del PAN.





Incluso, dijo que habrá muchas diputadas y diputados de Morena que se opondrán a la desaparición del Conapred, pues no se trata “de fifís, de conservadores, de lo que ustedes quieran, sino de la atención a víctimas y a la atención que hoy representa tener bajo un tratamiento especial del estado a más de siete mil víctimas de manera anual”.

“El grupo parlamentario del PAN está comprometido con mantener el Conapred y así otros grupos estarán dando la pelea, pues inclusive debo señalar que debe haber legisladoras y legisladores de la mayoría que tendrán que sumarse a este tema, pues es una incongruencia total lo que está haciendo el presidente de la República”, dijo el diputado panista.

Te Puede Interesar:

Local Si el IMSS no puede, que subrogue: Éctor

Jorge Espadas Galván señaló que también es lamentable que el presidente no conociera siquiera que era el Conapred, un organismo creado desde 2003, pero lo que también dijo que es de lamentar es “ese síntoma autoritario de si yo creo que no sirve, es porque no sirve”, pues lo que realmente quiere es quedarse con el dinero que se destina a los organismos, instituciones y fideicomisos, para agrandar la partida secreta con la que dispone.

“Ya lo vimos y viene la amenaza latente de los fideicomisos públicos, el Fonden, por ejemplo, vemos a Yucatán inundado y él quiere desaparecer el Fonden para llevarse más recursos a sus programas sociales y a la inmensa partida secreta que tiene, mucho más grande que la de Enrique Peña Nieto y que la de cualquier gobierno en la historia de México, pero nosotros vamos a defender los fideicomisos públicos, transparentes en su gasto y vamos a defender al Conapred sin dunda alguna”.