Se modificara la peregrinación de los gremios para la Virgen de Guadalupe

Con el objetivo de no perder la tradicional peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe, mayordomos que conforman algunos gremios de Salamanca, anunciaron para la próxima edición cambios en su desarrollo, la cual iniciará desde el Santuario Diocesano del Señor del Hospital.

“Invitamos a la población a nuestro trayecto de la ya tradicional cera escamada que es en honor a la Virgen de Guadalupe, al ser ya la procesión que saldremos el día 11 a las cinco de la tarde, partiendo del Señor del Hospital con dirección a la capilla de Guadalupe que se encuentra en la calle Cruz Roja; esto debido a causas de fuerza mayor ya que se presentaron varias anomalías con el santuario y para no perder esta tradición optamos por ir a la capilla porque la virgen de Guadalupe es la Reyna de México y de Salamanca”, dijo José Vargas representante de gremios unidos.

Anteriormente el recorrido que se realizaba era desde la parroquia Antigua, hasta llegar a la calle Allende y tomar la calle Cruz roja, para incorporarse a Matamoros y llegar a la Albino García y llegar hasta la calle Miguel Hidalgo.

“Esta es la primera vez que cambia en la historia de los gremios, yo llevo 13 años en ello, pero mi padre me comentó que esta tradición no debería de cambiarse, si hay alguna negatividad del sacerdote, la imagen de la santísima Virgen no tiene culpa que se haga el cambio; pero debido a que el Padre Rubén Castillo se ha portado grosero con los gremios, porque nos ha citado a cierta hora, no respeta el trato que tiene con nosotros, y lo único que queremos es que nos reciba, pero si hay esa negatividad por parte de él tenemos que cambiar nosotros como encargados la ruta y seguir honrando a la Virgen de Guadalupe”, comentó Santiago Conejo.

Los representantes de los diversos gremios comentaron que estas “anomalías” han llegado a ser agresiones verbales, por lo que han optado pedir al obispo que se haga su cambio, señaló que ellos no deben de recibir el mal trato por parte del padre Rubén.

“Ahora saldremos del Santuario Diocesano del Señor del Hospital, por toda la calle Allende, tomar Cruz Roja y llegar a la capilla que se encuentra cerca de la calle Aldama; el padre no quiere que se cante la misa, que porque él ya tiene personas exclusivas para que lo hagan, el año pasado el coro de San Agustín se prestó de buena voluntad para cantar la misa, pero el actuar del padre no nos dejó, ya no nos incluye. El programa para este año son puros rosarios, a cierta hora el templo se cierra y no es justo que en un día tan festivo se cierre el templo; muchas personas ya están en desacuerdo con el actuar del padre, ojalá que esto llegue al Obispo y pueda hacer algo, porque esta es una tradición de años en el municipio de Salamanca”, explicó Santiago Conejo.

Este tipo de actitudes desaniman a los participantes en estas peregrinaciones, en donde en este año buscarán probar esta nueva ruta esperando tener una buena respuesta en el nuevo templo.