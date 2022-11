Se mantienen los protocolos de prevención contra Covid-19

Con un gran repunte de contagios de Covid-19 en la entidad Guanajuatense, el Coordinador Estatal del Movimiento Democrático De Trabajadores de la Educación Vicente Díaz Quiñones informó que se continúan llevando a cabo los protocolos de cuidado contra coronavirus dentro de los planteles educativos.

Con una cifra de contagios conformados por Covid-19 en donde se han presentado casos positivos en distintos municipios del estado de Guanajuato, en los diversos planteles educativos del municipio salmantino, se continúan respetando las medidas de protección contra el Coronavirus.

Vicente Díaz Quiñones Coordinador Estatal del Movimiento Democrático De Trabajadores de la Educación, detalló que en el municipio salmantino, se tiene un estricto apego a las medidas de seguridad, esto con el fin de que se mantenga regulado el contagio.

“La Secretaria de Salud, ha mencionado que hay un repunte, pero no es significativo, la SEG no ha emitido alguna recomendación diferente a las que ya tenemos en cuestión de protocolos referente a Covid-19, en este caso seguimos teniendo la misma guía a seguir en espacios libres podemos estar sin cubrebocas, pero esta misma guía que en lugares cerrados, en donde hay más de 30 alumnos por grupo se debe de usar el cubrebocas”, añadió.

Lavado de manos uso de gel es determinante para que dicho repunte no sea de gravedad, esto de acuerdo a como se ha informado anteriormente. EL representante del Movimiento Democrático, detalló que este repunte no es significativo.

“En cuestión de la Influenza, se da en algunos casos de personas adultas, en niños no tanto; si podemos decir que tenemos dos casos de Covid-19, no de influenza, pero que no son de gravedad gracias a las vacunas, hago referencia a un maestro y dos alumnos, pero el cual no repercute, creo que ya se deben de tomar otras medidas, pero sin bajar la guardia” enfatizó.

Destacó que es importante que se continúen llevando a cabo los protocolos de sanidad para evitar que se presente un repunte en los contagios de Covid-19 y en Influenza.