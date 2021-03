Sin adeudos de cuotas en comercio por pandemia

Las afectaciones que ha dejado la pandemia en poco más de un año, propició que los comercios no esenciales que laboran en los mercado municipales tuvieran que bajar sus cortinas por alrededor de tres meses, pese a esta situación no se generaron adeudos que pudieran ponerlos en un escenario complicado.

El director de Fiscalización y Control, Agustín García Becerra señaló que no se generaron adeudos de parte de los comercios no esenciales que trabajan en el mercado municipal Tomasa Esteves y que no pudieron instalarse durante los puntos más críticos de la pandemia, ya que se buscó prorrogar los pagos de plaza.

"Casi todos los giros del mercado eran de comida y nunca dejaron de trabajar al considerarse esenciales, sin embargo, existen algunos otros como los comercios de bisutería que entran dentro de los giros no esenciales que debido a las bajas ventas durante los puntos críticos tomaron la decisión de no instalarse, a ellos se les respetaron los meses que no acudieron a trabajar" , explicó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Domingo de ramos una tradición milenaria

Indicó también que otro de los sectores afectados fue el de los tianguistas, en dónde dejaron de trabajar alrededor de cuatro mil comerciantes a los que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz les brindó un apoyo, para contener los efectos económicos generados durante el periodo qué no laboraron.

Aunque reconoció que las ventas de los comerciantes del mercado Tomasa Esteves se mantienen bajas, los fines de semana se han generado un ligero repunte en su economía, debido a la vista de de la gente de comunidades.