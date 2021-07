Se mantiene donación de leche materna de Guanajuato

El encargado de lactancia materna en Guanajuato, Alfredo Granados Torres, dijo que durante la etapa más crítica de la pandemia lograron mantener la producción debido a que las 400 donadoras siguieron aportando, sin embargo, dijo que hubo un pequeño decremento de 20 % debido a que muchas mamás retomaron sus actividades cotidianas y ya no tuvieron tiempo de acudir a donar.

Refirió que no hay carencia de donaciones de leche materna en la entidad, pues las donaciones que han recibido han sido suficientes para abastecer a los niños que requieren del alimento, sin embargo, dijo que es importante que las mamás que tengan la posibilidad se sumen a la causa y hagan donaciones siempre y cuando no descuiden la alimentación de sus bebés.

Se informó que durante la etapa más crítica de la contingencia sanitaria las mamás donadoras estuvieron resguardadas en sus domicilios y lograron almacenar mas leche, agregó que aunque disminuyó levemente el número de donadoras no hubo descenso en lo que respecta a la colecta de leche materna.





Exhortan a mamás a donar leche.





“Las mamás que estuvieron en sus casas resguardadas y que dejaron de trabajar estuvieron almacenando mas leche, probablemente en la cantidad de donadoras disminuyó pero no de donaciones de leche, la leche que recibimos fueron cantidades muy similares, no hubo un decenso, de hecho las variaciones dependen un poco también de la cantidad de donadoras nuevas que ingresan y el tiempo que duran donando”.

Explicó que las mamás donadoras deben cumplir con una serie de requisitos para poder aportar leche humana entre los que destaca ser una mujer sana, nutrida y que su bebé sea alimentado exclusivamente con leche materna .





La donación de leche es importante para bebés.





Así mismo se dio a conocer que una vez que reciben las donaciones de leche materna inicia un proceso para determinar si el producto es apto para el consumo de los bebés y dijo que primero la leche se congela a una temperatura de -24 grados, mientras que la leche que es sometida a prueba es puesta a 37 grados para descartar o confirmar si tiene alguna bacteria que pueda dañar la salud de los niños.

“Los requisitos son que sea una madre sana y que su bebé esté exclusivamente alimentado con humana, no debe estar alimentado con formula o algún otro líquido, si su bebé tiene mas de seis meses puede ser con alimentación complementaria pero líquidos exclusivamente leche de mamá, porque con eso quiere decir que realmente los excedentes que tiene la mamá no los requiere su bebé, el chiste es que no le quite leche a su propio bebé, sino la que no va a necesitar la pueda donar para otros niños”.