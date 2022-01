Se mantiene alta demanda de pruebas Covid en el IMSS

Debido a la alta demanda de pruebas para detectar la Covid-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los derechohabientes tienen que esperar formados a la intemperie más de 24 horas.

Adriana Barreño, es empleada de una armadora y explicó que luego de que en un su grupo de trabajo algunos compañeros salieran positivos, sus jefes le indicaron que tenía que realizarse una prueba pese a no tener ningún síntoma.





Hay personas que presentan síntomas como tos o estornudos.





Fue así que desde este miércoles a las 14 horas Adriana llegó hasta las instalaciones del IMSS, le tocó la ficha 568 y apenas iban en la 96, razón por la que tuvo que pasar toda la noche a la espera de que se le practicara una prueba.

“Nos dijeron que por la noche también estarían realizando pruebas, pero no vimos que pasaran a nadie, yo en mi caso personal no tengo ningún síntoma, no me siento mal pero hay personas que si están mal se la pasan tosiendo o estornudando, aparte el frio que hace también te puede complicar la salud, entonces si vienes sano seguro aquí te contagias” explicó.

Durante este jueves a quienes esperan por una prueba, se les comenzó a pasar con el médico general quien los valora y determina si es necesario que se les practique una prueba, de ser así se tienen que esperar hasta que les toque su turno.





Permanecen a la intemperie.





Cabe destacar que esta situación se presentó desde la semana pasada después de las festividades navideñas, cuando derechohabientes que buscaban una prueba esperaban hasta cinco horas formados, no obstante, al día de hoy la situación se ha rebasado y la filas de quienes esperan por una prueba rodean la clínica del IMSS.

Según la Secretaría de Salud de Guanajuato el 42.5% de los casos estudiados en todo el sector han resultado positivos con 22 mil 086 casos acumulados, de estos el 57% fue detectado por la Secretaría de Salud de Guanajuato, el 34% por el IMSS, el 1% por el ISSSTE, 1% por Pemex y el 7% por laboratorios privados.