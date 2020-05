Se manifiestan trabajadores de Sanko Gosei en Celaya

Trabajadores de la empresa de autopartes Sanko Gosei, ubicada en la comunidad Rincón de Tamayo, denuncian acoso laboral por parte de sus empleadores, debido a que los hicieron trabajar durante toda la emergencia sanitaria sin los protocolos de sanidad, además de que no recibirán utilidades, porque la pandemia por Covid-19, dejó muchas pérdidas, les dijeron.





Los afectados se manifestaron la mañana del jueves con la intensión de hacer un paro de labores, pero los directivos japoneses los amenazaron con despedirlos si no laboraban.

El abogado representante de los 150 empleados, Daniel Vargas, dijo que la empresa está violando los derechos laborales de sus representados y la Ley Federal del Trabajo, aparte que no respeto las disposiciones federales de no la laborar durante la emergencia sanitaria al ser considerada una actividad no esencial la rama de autopartes, y obligarlos a trabajar.

Y recalcó que en cuanto al reparto de utilidades, que vence el último día de mayo, no tiene nada que ver con la contingencia del Covid-19, porque las utilidades corresponden al año fiscal a 2019.

La manifestación comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana, y a las 11:00 horas llegaron elementos de Seguridad Pública y Fuerzas de seguridad Pública del Estado (FSPE), esto a petición de los directivos de la empresa, debido a que los manifestantes trataron de impedir que saliera un camión de la empresa a manera de presión para que sean atendidas sus demandas.